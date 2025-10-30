شيكابالا يكشف حقيقة إجباره على الاعتزال

شدد محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك السابق حقيقة إجباره على إتخاذ قرار اعتزال كرة القدم.

وأعلن شيكابالا اعتزاله كرة القدم بعمر 39 عاما بعدما قاد الزمالك للتتويج بلقب كأس مصر في الموسم المنصرم، إذ يعد الأكثر تتويجا في تاريخ الأبيض برصيد 18 لقبا.

وقال شيكابالا عبر قناة الشرق:"فكرت جديا قبل اتخاذ قرار الاعتزال وشعرت أنه الوقت المناسب "بضحك لما بسمع إن شيكابالا بطل غصب عنه لأن محدش يقدر يعمل كده معايا".

وأضاف "عقدي كان ممتد لنهاية الموسم الحالي لكني كنت أعلم بأن أي إخفاق في هذا الموسم كنت سأتحمل نتيجته".

وتابع "حصلنا على بطولة كأس مصر وركلة الترجيح التي سددتها أمام بيراميدز كانت الركلة العاشرة وأنا ارتدي القميص رقم 10 فشعرت أنها علامة على أنه التوقيت المناسب".

وقرر نادي الزمالك حجب القميص رقم 10 بعد اعتزال محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وبدأ شيكابالا مسيرته مع الزمالك في 1996 بعدما انضم من ناشئين أسوان وتم تصعيده للفريق الأول في 2002.

وخرج شيكابالا في تجربة احترافية لباوك اليوناني ثم عاد مجددا في 2006 وحتى 2014 وخرج معارا للوصل الإماراتي ثم احترف في سبورتنج لشبونة البرتغالي.

عاد مجددا للزمالك وأعير للإسماعيلي والرائد وأبولون ومنذ 2019 استمر حتى قيادة الزمالك للتنويج بلقب كأس مصر 2025 على حساب بيراميدز بتسديدة الركلة الحاسمة الأخيرة.

قائد الأبيض البالغ 39 عاما خاض ما يزيد عن 400 مباراة بقميص الفريق سجل خلالها 74 هدفا محتلا المركز الثامن بترتيب هدافي الزمالك تاريخيا.

ويتولى شيكابالا حاليا منصب رئيس نادي "جي" أحد أندية القسم الثاني.

