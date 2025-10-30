بعد مفاوضات علي ماهر.. الاتحاد الليبي يعلن مدربه الجديد

الخميس، 30 أكتوبر 2025 - 16:28

كتب : FilGoal

علي ماهر

أعلن نادي الاتحاد الليبي عن مدربه الجديد خلفا للمدرب حمدي بطاو.

أخبار متعلقة:
وارتبط نادي الاتحاد خلال الأيام الماضية بالتعاقد مع علي ماهر مدرب سيراميكا كليوباترا.

وكشف الاتحاد عن تعاقده رسميا مع المدرب التونسي خالد بن يحيى لتولي تدريبه خلفا لحمدي بطاو.

ورحل بطاو عن ندريب الاتحاد بعد توديع الكونفدرالية من دور الـ 32 على يد المصري البورسعيدي.

وتأهل المصري لدور المجموعات بعد الفوز على الاتحاد 2-1 إيابا، بعدما حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الذهاب.

وقال مصدر مقرب من علي ماهر في وقت سابق لـ FilGoal.com: " المدرب تلقى عرضا من الاتحاد الليبي بعد توديعه الكونفدرالية، والمدرب يحسم قراره في الأيام المقبلة".

ويتصدر سيراميكا كليوباترا ترتيب الدوري المصري بعد الفوز على كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 1-0.

ورفع سيراميكا رصيده لـ 23 نقطة بفارق نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

