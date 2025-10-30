سان جيرمان يوضح إصابة دوي ومدة غيابه المحتملة

أوضح نادي باريس سان جيرمان تفاصيل إصابة لاعبه الشاب ديزيري دوي.

وأصيب دوي في مباراة سان جيرمان ضد لوريان يوم الأربعاء بالدوري الفرنسي.

وأفاد سان جيرمان في بيان "ديزيريه دوي يعاني من إصابة عضلية في فخذه الأيمن، وسيغيب عن الملاعب لبضعة أسابيع".

وأتم البيان "سيتم إجراء تقييم إضافي لحالته بعد فترة التوقف الدولي".

في الوقت نفسه، أفاد تقرير جريدة ليكيب أنه من المتوقع أن يغيب دوي عن باقي النصف الأول من الموسم.

وتعادل سان جيرمان مع لوريان بهدف لمثله في الدوري الفرنسي في مباراة شهدت إصابة قوية للعائد للتو من الإصابة.

وغادر البالغ من العمر 20 عاما الملعب على عكازين.

فقد باريس سان جيرمان نقطتين في الدوري الفرنسي بتعادل خارج القواعد مع لوريان في الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي.

ويعد ذلك التعادل الثالث لباريس سان جيرمان في آخر 4 مباريات محلية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين في اللقاء الذي أقيم على ملعب لوريان.

وتقدم باريس سان جيرمان بهدف في الشوط الثاني عن طريق نونو مينديش في الدقيقة 49 بمتابعة لرأسيته التي تصدى لها الحارس.

لكن سرعان ما أدرك أصحاب الأرض التعادل بهدف بعد دقيقتين سجله إيجور سيلفا بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء.

في الدقيقة 63 تلقى باريس سان جيرمان ضربة موجعة بإصابة ديزيري دوي وخروجه.

التعادل أبقى باريس سان جيرمان في الصدارة برصيد 21 نقطة والتي أصبحت مهددة بحسب نتائج المنافسين.

فيما ظل لوريان في المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن مقاعد الهبوط.