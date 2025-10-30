سلة - الكشف عن جدول مباريات ربع نهائي دوري المرتبط

الخميس، 30 أكتوبر 2025 - 16:09

كتب : هاني العوضي

الأهلي - الزمالك - دوري المرتبط كرة سلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي مواعيد منافسات الدور ربع النهائي لبطولة دوري المرتبط للرجال لموسم 20252026.

وتأهل إلى دور الثمانية فرق: الأهلي، والزمالك، والاتحاد السكندري، وسموحة، وسبورتنج، والجزيرة، وبتروجيت، والمصرية للاتصالات.

وتقرر إقامة مباريات الذهاب يوم 5 نوفمبر المقبل، فيما تقام منافسات الإياب يومي 8 من الشهر ذاته.

ووفقًا للجدول الذى أعلنته لجنة المسابقات، جاءت المباريات على النحو التالي:

الأهلي ضد المصرية للاتصالات

الزمالك ضد سموحة

الاتحاد ضد الجزيرة

سبورتنج ضد بتروجت.

وتأهل الزمالك بعد الفوز على القناة بنتيجة 86-57 في لقاء العودة لدور الـ16 من الدوري.

فيما تأهل الأهلي إلى دور الثمانية بعد الفوز على هليوبوليس بنتيجة 82-63 في لقاء العودة من دور الـ16.

