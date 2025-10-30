سلة - الكشف عن جدول مباريات ربع نهائي دوري المرتبط

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي مواعيد منافسات الدور ربع النهائي لبطولة دوري المرتبط للرجال لموسم 2025–2026.

وتأهل إلى دور الثمانية فرق: الأهلي، والزمالك، والاتحاد السكندري، وسموحة، وسبورتنج، والجزيرة، وبتروجيت، والمصرية للاتصالات.

وتقرر إقامة مباريات الذهاب يوم 5 نوفمبر المقبل، فيما تقام منافسات الإياب يومي 8 من الشهر ذاته.

ووفقًا للجدول الذى أعلنته لجنة المسابقات، جاءت المباريات على النحو التالي:

الأهلي ضد المصرية للاتصالات

الزمالك ضد سموحة

الاتحاد ضد الجزيرة

سبورتنج ضد بتروجت.

وتأهل الزمالك بعد الفوز على القناة بنتيجة 86-57 في لقاء العودة لدور الـ16 من الدوري.

فيما تأهل الأهلي إلى دور الثمانية بعد الفوز على هليوبوليس بنتيجة 82-63 في لقاء العودة من دور الـ16.