خبر في الجول - توروب يفسر أسباب تراجع الأهلي.. ويطلب تدعيم 3 مراكز

فسر الدنماركي يس توروب مدرب الأهلي أسباب تراجع مستوى فريقه خلال المباريات الماضية.

وأوقف بتروجت سلسلة انتصارات الأهلي في الدوري، وتعادل معه بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 12 من المسابقة والتي أقيمت بملعب الكلية الحربية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن توروب فسر تراجع الأهلي وتذبذب المستوى إلى الحالة البدنية السيئة للاعبي الفريق وغياب عناصر مؤثرة مثل إمام عاشور وحسين الشحات ومحمد شريف. المدرب الدنماركي يحتاج بعض الوقت لتجهيز الفريق بدنيا وتصحيح الأخطاء

توروب حدد احتياجاته ويرغب في تدعيم مراكز قلب الدفاع والظهير الأيسر والمهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ضغط المباريات في الفترة الحالية يمنع اجتماع توروب مع إدارة الأهلي لمناقشة احتياجاته. المدرب الدنماركي سيعقد عدة اجتماعات بعد الانتهاء من بطولة السوبر لحسم ملف تدعيم الفريق.

ويلعب الأهلي ضد المصري يوم الأحد المقبل ضمن الجولة 13 من مسابقة الدوري.

قبل أن يتجه إلى الإمارات لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الخميس 6 نوفمبر ضمن نصف نهائي كأس السوبر.

توروب تولى تدريب الأهلي خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو وبعد فترة مؤقتة لعماد النحاس.

وقاد توروب الأهلي خلال 4 مباريات، فاز في 3 وتعادل ضد بتروجت.

وتعادل الأهلي ضد بتروجت بعدما حقق 5 انتصارات متتالية أمام كل من سيراميكا كليوباترا وحرس الحدود وكهرباء الإسماعيلية والزمالك والاتحاد السكندري.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 22 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بفارق نقطة عن سيراميكا كليوباترا المتصدر.