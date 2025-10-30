أثار رعب دي زيربي.. لاعب مغربي يستعيد وعيه بعد سقوطه المفاجئ

استعاد المغربي الشاب بلال نذير لاعب نادي مارسيليا الفرنسي وعيه بعد سقوطه المفاجئ خلال مواجهة أنجيه.

وسقط نذير في الدقيقة 86 من مباراة مارسيليا ضد أنجيه التي انتهت 2-2 بالدوري الفرنسي.

وقال روبرتو دي زيربي مدرب مارسيليا في تصريحات للصحفيين: "لقد استعاد وعيه، وتم نقله إلى المستشفى لإجراء اختبارات وفحوص طبية. نحن جميعاً قلقون ونتمنى ألا يكون الأمر خطيرا".

فيما أفادت قناة الدوري الفرنسي بأن اللاعب البالغ من العمر 21 عاما استعاد وعيه وأن سقوطه جاء بعدما شعر بالصداع.

الشاب المغربي شارك في الدقيقة 76 من مباراة مارسيليا ضد أنجيه قبل أن يتعرض للسقوط عند الدقيقة 86 ليجتمع حوله اللاعبون من الفريقين وسط علامات صدمة قبل أن يتم إخراجه على نقالة.

التعادل رفع رصيد مارسيليا إلى 19 نقطة بفارق أقل نقطتين عن باريس سان جيرمان المتصدر ونقطة عن موناكو الوصيف.

في المقابل رفع أنجيه رصيده إلى 10 نقاط في المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري الفرنسي.