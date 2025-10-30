الرياضية: الهلال يستعيد سالم الدوسري.. وكانسيلو يعود أمام الغرافة

ارتفعت حظوظ مشاركة سالم الدوسري، قائد الهلال أمام الشباب يوم الجمعة، في سابع جولات الدوري السعودي بعد اكتمال جاهزيته البدنية والفنية، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

والتحق سالم الدوسري بالتدريبات الجماعية، الأربعاء، بعدما أنهى برنامجه التأهيلي عقب تعرضه لإصابة في الحوض خلال مواجهة المنتخب السعودي والعراق، 14 أكتوبر الجاري، ضمن الجولة الأخيرة من الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

وتسبَّبت الإصابة في غياب سالم الدوسري عن مباراتي الهلال أمام الاتفاق واتحاد جدة في الجولتين الخامسة والسادسة من الدوري.

إضافة إلى مواجهتي ناساف الأوزبكي والسد القطري، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، فضلًا عن لقاء الأخدود في دور الـ16 من كأس الملك.

وفي السياق ذاته، قد يشارك البرتغالي جواو كانسيلو، الظهير الأيمن، أمام الغرافة القطري، الإثنين المقبل، ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة بعد انتظامه في التدريبات الجماعية، الأربعاء.

وعاد كانسيلو إلى التدريبات بعد غياب امتد 43 يومًا نظير معاناته من إصابة في العضلة الخلفية لحقت به خلال مباراة الدحيل القطري، التي جرت 16 سبتمبر الماضي في البطولة الآسيوية.

ويستفيد الفريق الأزرق من خدمات كانسيلو على الصعيد القاري فقط بعد استبعاده من القائمة المحلية، وحلَّ مكانه البرازيلي ماركوس ليوناردو، عقب تعرضه للإصابة التي خضع على إثرها لبرنامج علاجي وتأهيلي استمر أكثر من 6 أسابيع.