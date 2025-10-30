المغرب يواجه موزمبيق وديا تحضيرا لكأس أمم إفريقيا

أعلن الاتحاد الموزمبيقي لكرة القدم خوض مباراة ودية ضد المنتخب المغربي تحضيرا لكأس أمم إفريقيا.

وتستضيف المغرب كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير المقبلين.

وأوضح الاتحاد الموزمبيقي عبر موقعه الرسمي، أن منتخب بلاده سيخوض معسكرا تدريبيا من 10 إلى 18 نوفمبر المقبل تحضيرا لخوض البطولة.

وكشف عن خوض مواجهة ودية ضد المنتخب المغربي يوم 14 نوفمبر بمدينة أغادير.

وأشار الاتحاد الموزمبيقي في بيانه على أنه يعمل على خوض ودية أخرى بخلاف مباراة المغرب في إطار برنامج غعدادي شامل قبل خوض كأس إفريقيا.

وجاءت مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025 كالتالي:

المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر - جنوب إفريقيا - أنجولا - زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين - بنين - بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - غينيا الإستوائية - السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق.