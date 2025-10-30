بانون: التعادل أمام الوداد لا يرضي الرجاء.. ولم أكن جاهز بسنبة 100%

شدد بدر بانون قائد الرجاء المغربي ولاعب الأهلي السابق، عقب دربي الدار البيضاء ضد الوداد على أن فريقه يبحث عن الفوز دائما.

وتعادل الرجاء ضد الوداد سلبيا بدون هدف في قمة الدوري المغربي في مباراة لم يشارك فيها بانون بعد تعرضه للإصابة أثناء الإحماء.

وقال بدر بانون لاعب الرجاء عبر موقع البطولة المغربي: "لم أشارك أمام الوداد لأنني لم أكن جاهزا بنسبة 100% وهذه مباراة كبيرة لا تتحمل المخاطرة. كل من يرتدي قميص الرجاء يمتلك الكفاءة للدفاع عن ألوان النادي".

وأضاف مدافع الأهلي السابق "الرجاء لا يرضى بالتعادل ونسعى دائما للفوز. خلقنا فرصا كثيرة في الشوط الأول لكن لم ننجح في التسجيل".

وأتم تصريحاته "دربي الدار البيضاء كان عرسا كرويا حقيقيا بعد الحضور الجماهيري الغفير".

شهد اللقاء تحفظ دفاعي من الفريقين ليساهم في نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

ولم تشهد المباراة سوى تسديدة واحدة بين القائمين وكانت من نصيب الوداد.

ورفع الرجاء رصيده إلى 12 نقطة عقب خوض ست مباريات بينهم 3 انتصارات ومثلهم في التعادل ويأتي في المركز الثاني خلف المغرب الفاسي بفارق الأهداف.

أما الوداد ففي المركز الرابع برصيد 11 نقطة بفارق الأهداف عن الجيش الملكي صاحب المركز الثالث، ولعب كل منهما 5 مباريات فقط.

ويلعب الوداد مباراته المقبلة أمام اتحاد طنجة يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المغربي.