بانون: التعادل أمام الوداد لا يرضي الرجاء.. ولم أكن جاهز بسنبة 100%

الخميس، 30 أكتوبر 2025 - 12:24

كتب : FilGoal

بدر بانون - الرجاء المغربي

شدد بدر بانون قائد الرجاء المغربي ولاعب الأهلي السابق، عقب دربي الدار البيضاء ضد الوداد على أن فريقه يبحث عن الفوز دائما.

أخبار متعلقة:
التعادل السلبي يحسم قمة الدوري المغربي بين الوداد والرجاء "عاد إلى داره".. الرجاء المغربي يعلن تعاقده مع بدر بانون رئيس الرجاء المغربي: بدر بانون رفض عرضا يفوق ما قدمناه 7 مرات تقرير مغربي: بدر بانون أول صفقات الرجاء في الموسم الجديد

وتعادل الرجاء ضد الوداد سلبيا بدون هدف في قمة الدوري المغربي في مباراة لم يشارك فيها بانون بعد تعرضه للإصابة أثناء الإحماء.

وقال بدر بانون لاعب الرجاء عبر موقع البطولة المغربي: "لم أشارك أمام الوداد لأنني لم أكن جاهزا بنسبة 100% وهذه مباراة كبيرة لا تتحمل المخاطرة. كل من يرتدي قميص الرجاء يمتلك الكفاءة للدفاع عن ألوان النادي".

وأضاف مدافع الأهلي السابق "الرجاء لا يرضى بالتعادل ونسعى دائما للفوز. خلقنا فرصا كثيرة في الشوط الأول لكن لم ننجح في التسجيل".

وأتم تصريحاته "دربي الدار البيضاء كان عرسا كرويا حقيقيا بعد الحضور الجماهيري الغفير".

شهد اللقاء تحفظ دفاعي من الفريقين ليساهم في نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

ولم تشهد المباراة سوى تسديدة واحدة بين القائمين وكانت من نصيب الوداد.

ورفع الرجاء رصيده إلى 12 نقطة عقب خوض ست مباريات بينهم 3 انتصارات ومثلهم في التعادل ويأتي في المركز الثاني خلف المغرب الفاسي بفارق الأهداف.

أما الوداد ففي المركز الرابع برصيد 11 نقطة بفارق الأهداف عن الجيش الملكي صاحب المركز الثالث، ولعب كل منهما 5 مباريات فقط.

ويلعب الوداد مباراته المقبلة أمام اتحاد طنجة يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المغربي.

بدر بانون الرجاء المغرب الوداد
نرشح لكم
إيقاف زميل كهربا 8 مباريات بسبب "عضة" المغرب يواجه موزمبيق وديا تحضيرا لكأس أمم إفريقيا التعادل السلبي يحسم قمة الدوري المغربي بين الوداد والرجاء تقرير مغربي: بعد فشل المفاوضات مع علي ماهر.. الاتحاد الليبي يقترب من مدرب الوداد السابق عماد النحاس يقود الزوراء للفوز الأول في الدوري العراقي طارق يحيى: هذا سر الثقة الليبية في المدرب المصري بعد التتويج بكأس العالم للشباب.. استدعاء باعوف لقائمة منتخب المغرب الأولية الرياضية: إنزاجي يدرس خيارين لإقامة معسكر للهلال خلال فترة كأس العرب
أخر الأخبار
بتروجت: رغبة اللاعب هى الأساس.. وهناك اتفاق مع الزمالك بشأن حمدان ولكن 6 دقيقة | الكرة المصرية
إيقاف زميل كهربا 8 مباريات بسبب "عضة" 24 دقيقة | الوطن العربي
خبر في الجول - الزمالك طلب تفعيل اتفاق حامد حمدان.. وحقيقة مفاوضات الأهلي وبيراميدز 46 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: مانشستر سيتي يدرس قطع إعارة إتشيفيري لليفركوزن 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الهلال السعودي يزيح الستار عن الطائرة الخاصة بالنادي ساعة | سعودي في الجول
أثار رعب دي زيربي.. لاعب مغربي يستعيد وعيه بعد سقوطه المفاجئ ساعة | الكرة الأوروبية
الرياضية: الهلال يستعيد سالم الدوسري.. وكانسيلو يعود أمام الغرافة ساعة | سعودي في الجول
سلوت: لا توجد أعذار تبرر الهزيمة أمام بالاس بهذا الشكل 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 2 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 3 سكولز: صلاح أسوأ أفضل لاعب في العالم 4 قطة: سأتولى رقابة ديمبيلي.. وسأمنح هذا الثنائي أفضل لاعب داخل القارة
/articles/516213/بانون-التعادل-أمام-الوداد-لا-يرضي-الرجاء-ولم-أكن-جاهز-بسنبة-100