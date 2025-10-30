رئيس الهلال: الشركات الراعية أصبحت تبحث عنا بعد المشاركة في كأس العالم للأندية

شدد الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال السعودي على أن الشركات الراعية أصبحت تبحث عن النادي بعد النجاح الكبير خلال المشاركة الأخيرة بكأس العالم للأندية.

وودع الهلال كأس العالم للأندية من ربع النهائي على يد فلومينينسي البرازيلي بعد مشاركة تاريخية أطاح خلالها الزعيم السعودي بمانشستر سيتي في دور الـ16 وتعادل ضد ريال مدريد بدور المجموعات.

وقال الأمير نواف على هامش توقيع عقد رعاية مع إحدى الشركات: "نحن ننتقي شركائنا بعناية كبيرة، ساعين للتنوع في الشراكات حتى يصبح للنادي شريك في مختلف القطاعات التجارية".

وتابع "الهلال يصل إلى شريحة كبيرة جداً لمشجعي كرة القدم في السعودية، واسم النادي أصبح بارزاً على مستوى العالم، خصوصاً بعد المشاركة الأخيرة في كأس العالم للأندية".

وأتم "أصبحت الشركات هي التي تبحث عن الوصول لعقد شراكة مع نادي الهلال".

الهلال أبرم اتفاقا مؤخرا مع إحدى الشركات المتخصصةً في قطاع تأجير السيارات، لمدة 3 مواسم لتنضم إلى قائمة الرشكات الراعية للفريق.

يذكر أن الأمير نواف بن سعد تولى رئاسة الهلال بعد انتهاء مدة فهد بن نافل رئيس النادي السابق.