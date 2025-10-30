اتحاد جدة يطلب تعديل موعد مباراته أمام الرياض

الخميس، 30 أكتوبر 2025 - 11:29

كتب : FilGoal

اتحاد جدة - الرائد

يحاول مسؤولو نادي اتحاد جدة مع رابطة الدوري السعودي من أجل تعديل توقيت مباراة الفريق أمام الرياض، حسب جريدة الرياضية السعودية.

ومن المقرر أن يلعب الفريقان يوم الخميس 21 نوفمبر المقبل في الجولة التاسعة من الدوري في جدة.

وحددت الرابطة موعد انطلاق المباراة عند الـ 04:45 عصرًا، غير أن إدارة اتحاد جدة أبدت رغبتها في تعديل موعد المباراة إلى الفترة المسائية.

وبررت إدارة النمور طلبها لأسباب عديدة، من ضمنها أن التوقيت غير مناسب في مدينة جدة، وفقا للتقرير.

وأضاف التقرير أن إدارة اتحاد جدة تنتظر الرد النهائي من الرابطة خلال الأيام المقبلة، قبل اعتماد البرنامج الزمني لتحضيرات الفريق، استعدادًا للقاء.

يُذكر أن لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي كانت قد أعلنت هذا التوقيت أخيرًا، نظرًا لتنظيم مباراة أخرى في اليوم ذاته، تجمع أهلي جدة والقادسية في جدة.

كما تم وضع العديد من المباريات في أوقات متقدمة، نظرًا لدخول التوقيت الشتوي، حيث ستلعب المباريات بين الـ04:00 عصرًا حتى الـ08:30 مساء، وهي المباراة الأخيرة في يوم جولة الدوري.

