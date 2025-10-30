ضربة موجعة لـ سان جيرمان.. ليكيب: دوي سيغيب لعدة أسابيع

الخميس، 30 أكتوبر 2025 - 11:26

كتب : FilGoal

ديزيري دوي - باريس سان جيرمان

سيغيب ديزيري دوي عن صفوف فريقه باريس سان جيرمان لعدة أسابيع بعد إصابته في لقاء لوريان، وفقا لجريدة ليكيب.

وتعادل سان جيرمان مع لوريان بهدف لمثله في الدوري الفرنسي في مباراة شهدت إصابة قوية للعائد للتو من الإصابة.

وأوضح التقرير أن دوي يعاني من تمزق عميق في فخذه الأيمن.

وأفاد التقرير أنه من المتوقع أن يغيب دوي عن باقي النصف الأول من الموسم.

وغادر البالغ من العمر 20 عاما الملعب على عكازين.

فقد باريس سان جيرمان نقطتين في الدوري الفرنسي بتعادل خارج القواعد مع لوريان في الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي.

ويعد ذلك التعادل الثالث لباريس سان جيرمان في آخر 4 مباريات محلية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين في اللقاء الذي أقيم على ملعب لوريان.

وتقدم باريس سان جيرمان بهدف في الشوط الثاني عن طريق نونو مينديش في الدقيقة 49 بمتابعة لرأسيته التي تصدى لها الحارس.

لكن سرعان ما أدرك أصحاب الأرض التعادل بهدف بعد دقيقتين سجله إيجور سيلفا بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء.

في الدقيقة 63 تلقى باريس سان جيرمان ضربة موجعة بإصابة ديزيري دوي وخروجه.

التعادل أبقى باريس سان جيرمان في الصدارة برصيد 21 نقطة والتي أصبحت مهددة بحسب نتائج المنافسين.

فيما ظل لوريان في المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن مقاعد الهبوط.

