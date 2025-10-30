سموحة يعلن معاقبة بادجي بعد مشادته مع حسام أشرف على تسديد ركلة جزاء

الخميس، 30 أكتوبر 2025 - 11:14

كتب : هاني العوضي

حسام أشرف - بابي بادجي

أعلن نادي سموحة معاقبة مهاجمه السنغالي بابي بادجي بعد مشادنه مع حسام أشرف زميله في الفريق.

ودخل بادجي وأشرف في مشادة خلال مباراة سموحة والجونة على تنفيذ ركلة جزاء حصل عليها الفريق السكندري.

وقرر نادي سموحة تغريم بابي بادجي ماليا على خليفة المشادة قبل تنفيذ ركلة الجزاء.

ويتواجد حسام أشرف على رأس ترتيب مسددي ركلات الجزاء في سموحة.

حسام أشرف سدد في الركلة في نهاية الأمر ولكنه أهدرها وانتهت المباراة بفوز الجونة بهدف دون رد.

كما أعلن نادي سموحة توقيع غرامة مالية على النيجيري صامويل أمادي لحصوله على بطاقة حمراء في نفس المباراة.

يذكر أن بابي بادجي انضم إلى سموحة بداية الموسم الحالي قادما من المصري.

فيما يلعب حسام أشرف في سموحة معارا من الزمالك حتى نهاية الموسم الجاري.

