شكوك حول مشاركة حمد الله أمام الهلال

الخميس، 30 أكتوبر 2025 - 10:53

كتب : FilGoal

عبد الرزاق حمد الله - الشباب

تحوم الشكوك حول مشاركة عبد الرزاق حمد الله مهاجم الشباب أمام الهلال يوم الجمعة.

ويحل الشباب ضيفا على الهلال ضمن الجولة السابعة من الدوري السعودي.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن حمد الله سيخضع لاختبارات بدنية وفنية لتحديد إمكانية مشاركته أمام الهلال، وذلك لعدم تعافيه الكامل من الإصابة.

وأجرى حمد الله تدريبات انفرادية الأربعاء، ومن المتوقع أن يشارك في التدريبات الجماعية يوم الخميس بعد اكتمال برنامجه التأهيلي، وفقا للتقرير.

وتعرض المهاجم المغربي لإصابة عضلية خلال مشاركته مع منتخب بلاده للمحليين أمام الكويت في مباراة ودية يوم 14 أكتوبر الجاري.

وقاد حمد الله هجوم الشباب في 3 مباريات خلال الموسم الجاري، وغاب فيها عن التسجيل، لكنه صنع هدفا.

على صعيد آخر، تأكد غياب الفرنسي ياسين عدلي لاعب الوسط عن لقاء الهلال بداعي الإصابة.

وأُصيب عدلي في العضلة الخلفية قبل نهاية الشوط الأول من مباراة فريقه ضد ضمك التي انتهت بالتعادل 1ـ1 في سادس جولات الدوري.

