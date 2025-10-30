أهلي جدة يستعيد كيسي أمام الرياض.. وقد يفقد محرز

استعاد أهلي جدة نجمه الإيفواري فرانك كيسي قبل مواجهة الرياض في الدوري السعودي يوم الخميس.

وذلك بعدما شارك في التدريبات الجماعية يوم الأربعاء بشكل طبيعي، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وأظهر الدولي الإيفواري جاهزيته الكاملة بعد شفائه من المرض الذي أبعده عن لقاء الباطن يوم الاثنين، ضمن الدور ثمن النهائي من كأس الملك.

بينما تحوم الشكوك حول مشاركة رياض محرز في اللقاء.

ويخضع الجناح الجزائري لاختبارات بدنية وفنية قبل اللقاء بساعات لمعرفة مصيره.

وأدى محرز الذي يعاني من إصابة في الركبة تدريبات بدنية في الأيام الأخيرة.

ويحتل أهلي جدة المركز الخامس برصيد 12 نقطة.

بينما يأتي الرياض في المركز الـ13 بـ6 نقاط قبل مباراتهما ضمن الجولة السابعة من الدوري السعودي.