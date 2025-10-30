مواعيد مباريات الخميس 30 أكتوبر - الزمالك يواجه البنك الأهلي.. وبيراميدز في أبطال إفريقيا

الخميس، 30 أكتوبر 2025 - 10:33

كتب : FilGoal

سيف الدين الجزيري - الزمالك - البنك الأهلي

يشهد اليوم الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025 مجموعة من المباريات الهامة في مختلف المسابقات.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم الخميس 30 أكتوبر والقنوات الناقلة.

ويلعب الزمالك ضد البنك الأهلي في مواجهة مرتقبة بالجولة 12 من الدوري.

فيما يواجه بيراميدز نظيره التأمين الأثيوبي ضمن إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وفي كنصف نهائي كأس العالم للناشئين لكرة اليد يلعب منتخب مصر ضد إسبانيا في مواجهة مرتقبة.

بينما المباراة الأخرى ستكون بين منتخب ألمانيا وقطر.

الدوري المصري

الزمالك × البنك الأهلي.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء .. وتذاع عبر قناة أون سبورت 1.

ويعلق بلال علام على مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي.

دوري أبطال إفريقيا

بيراميدز × التأمين الأثيوبي.. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء .. وتذاع عبر قناة أون سبورت 2.

ويعلق مؤمن حسن على مباراة بيراميدز ضد التامين الأثيوبي.

كأس العالم لكرة اليد

مصر × إسبانيا.. تقام المباراة في تمام الساعة 10:15 مساء .. وتذاع عبر قناة أون سبورت 2.

ألمانيا × قطر. تقام المباراة في تمام الساعة 7:45 مساء.

