تشالهان أوجلو يقود إنتر للانتصار بثلاثية زيادة جراح فيورنتينا

انتصر إنتر بنتيجة 3-0 على فيورنتينا وارتقى للمركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي في لقاء أقيم ضمن الجولة التاسعة.

وارتقى إنتر للمركز الثالث برصيد 18 نقطة بفارق 3 نقاط عن الصدارة ومتفوقا بفارق الأهداف عن ميلان غريمه التقليدي.

وتأخر انتصار إنتر لما يزيد عن ساعة من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة 66 تقدم إنتر بهدف هاكان تشالهان أوجلو وبعد 5 دقائق أضاف بيتار سوسيتش الهدف الثاني.

وزاد فيتي من متاعب فيورنتينا بتعرضه للطرد لحصوله على بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 86.

وأَضاف هاكان الهدف الثاني له والثالث لإنتر من علامة الجزاء في الدقيقة 88.

وارتقى التركي لصدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بالتساوي مع ريكاردو أورسوليني برصيد 5 أهداف لكل فريق.

ولا يزال فيورنتينا يبحث عن انتصاره الأول إذ لم يفز في أي مباراة في 9 جولات فخسر 5 وتعادل في 4.