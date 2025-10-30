اسكواش - علي فرج يكشف لـ في الجول أسباب اعتزاله رغم اقتراب الأولمبياد

الخميس، 30 أكتوبر 2025 - 01:29

كتب : محمد سمير

علي فرج - اسكواش

اعتزل علي فرج المتوج بلقب بطولة العالم للاسكواش 4 مرات من قبل، بعد ختام الموسم الماضي.

ويأتي ذلك رغم إدراج الاسكواش في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وكشف علي فرج لاعب وادي دجلة السابق عن نيته الاتجاه لمجال آخر بخلاف الاسكواش خلال الفترة المقبلة.

وقال علي فرج بطل العالم السابق للاسكواش لـ FilGoal.com: "كنت أفكر في الاعتزال منذ 3 أو 4 سنوات، خاصة بعدما رزقت بطفلتي الأولى، لكن تأقلمت أنا وزوجتي نور الطيب وكنا نسافر سويا لذلك تراجعت".

وأضاف "بعدما رزقت بالطفلة الثانية أصبح الأمر أصعب بالنسبة لي خاصة مع السفر بمفردي بسبب تركي للحظات مهمة معهم".

وكشف علي فرج "اتخذت قراري النهائي بالاعتزال قبل انطلاق الموسم الماضي وأبلغت زوجتي وعائلتي بالأمر".

وشدد "كانت هناك حيرة بسبب اقتراب الأولمبياد خاصة مع حلمي المشاركة في البطولة، لكن وجدت أن الأمر لن يتوقف عليّ مع تألق لاعبين مصريين آخرين".

وأوضح "كان هناك طمع بالتأكيد لرغبتي في الحصول على ميدالية أولمبية، لكن الطمع ليس مفيدا في كل الأوقات، وبالطبع الأمر لم يكن سهلا بالنسبة لي لكن راض عنه في النهاية".

وواصل "حاليا أنا متواجد في اللجنة الفنية لاتحاد الاسكواش ومحاولة مساعدة اللاعبين، كما أسعى لمساعدة اللاعب يوسف سليمان".

أما عن احتمالية استمراره بمجال اللعبة فأجاب "أسعى للتعلم الفترة المقبلة في مجال آخر بخلاف الاسكواش".

واختتم علي فرج تصريحاته "تتويجي بلقب أمريكا المفتوحة 2017 هي اللحظة الأبرز في مسيرتي بعد حصولي أنا وزوجتي على نفس اللقب بنفس اليوم".

اسكواش علي فرج أمريكا المفتوحة
