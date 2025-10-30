مصطفى محمد يشارك بديلا ويسجل في خسارة نانت من موناكو بالـ 5

الخميس، 30 أكتوبر 2025 - 01:20

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - موناكو

خسر نانت بنتيجة 5-3 على أرضه من موناكو في الجولة 10 من الدوري الفرنسي.

وشارك مصطفى محمد كبديل في اللقاء منذ الدقيقة 71 وسجل هدفا.

وتقدم موناكو بهدف محمد كوليبالي في الدقيقة 6 وسجل باهيريبا جيراسي هدف التعادل لنانت في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة 41 سجل فلوران بالوجون هدف التقدم لموناكو مجددا، وخطف جيراسي التعادل في الدقيقة 45+6 لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-2.

في الشوط الثاني تقدم موناكو في الدقيقة 55 عن طريق ماجنس أخيلوش.

وقبل ربع ساعة على نهاية اللقاء سجل أندري جولوفين هدف موناكو الرابع.

وقلص مصطفى محمد النتيجة بهدف في الدقيقة 80 لتصبح النتيجة 4-3.

وسجل مصطفى محمد ثاني أهدافه في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

وحسم جولوفين الـ 3 نقاط لموناكو بالفوز بنتيجة 5-3 بهدف في الدقيقة 90+4.

ورفع موناكو رصيده لـ 20 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن باريس سان جيرمان المتصدر.

وظل نانت في المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط من 10 مباريات.

