في غياب صلاح.. كريستال بالاس يكرس عقدته ويقصي ليفربول من كأس الرابطة الإنجليزية

الخميس، 30 أكتوبر 2025 - 00:49

إسماعيلا سار - كريستال بالاس ضد ليفربول

استمرت عقدة كريستال بالاس أمام ليفربول للمباراة الرابعة على التوالي بعد إقصاء الريدز من ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وشهدت المباراة غياب محمد صلاح الذي لم يكن ضمن قائمة الفريق وحصوله على راحة.

وتغلب كريستال بالاس على ليفربول بثلاثة أهداف دون مقابل بالمباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد.

وسجل إسماعيلا سار هدفين في الدقيقتين 41 و45 من الشوط الأول، بينما ونجح يريمي بينو الهدف الثالث في الدقيقة 88.

وكان أمارا نالو لاعب ليفربول صاحب الـ 18 عاما قد تحصل على بطاقة حمراء في الدقيقة 79 بعد مشاركته بأقل من 12 دقيقة.

عقدة مستمرة

تعتبر تلك المباراة الرابعة على التوالي التي لا ينجح ليفربول فيها في الفوز على كريستال بالاس.

كان كريستال بالاس قد تعادل أمام ليفربول في ختام الموسم الماضي من الدوري قبل أن يتعادل مجددا في نهائي كأس درع المجتمع (السوبر الإنجليزي) قبل انطلاق الموسم الجاري وحسمها وقتها كريستال بالاس بركلات الترجيح.

أما هذا الموسم فتغلب كريستال بالاس على ليفربول بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الدوري.

وأخيرا تستمر العقدة بإقصاء كريستال بالاس فريق ليفربول من ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بثلاثة أهداف دون مقابل.

