سبورت: ليس بسبب الإصابة.. دي يونج يغيب عن مران برشلونة

غاب فرينكي دي يونج لاعب برشلونة عن مران الفريق في المدينة الرياضية لأسباب شخصية وبإذن من النادي.

وذكرت صحيفة سبورت أن غياب دي يونج لا يرتبط بأي إصابة، وأن الأمر يتعلق بمسألة خاصة خارج الملعب.

غياب دي يونج يأتي ضمن عدة غيابات أخرى في المران، إذ حصل ماركوس راشفورد وباو كوبارسي أيضا على إذن بالغياب.

ومن المنتظر أن يعود راشفورد الليلة إلى برشلونة عبر طائرة خاصة قبل استئناف المران غدا للتحضير لمواجهة إلتشي نهاية الأسبوع.

الجلسة شهدت أخبارا إيجابية بعودة داني أولمو للتدريبات بعد أسبوعين من العمل الفردي، كما شارك روبرت ليفاندوفسكي بشكل طبيعي بعد إصابته مع منتخب بولندا.

على الجانب الآخر، تأكد غياب بيدري لمدة من خمسة إلى ستة أسابيع بسبب إصابة عضلية جديدة.

ويواصل برشلونة استعداداته لمواجهة إلتشي، الذي يحتل المركز الثامن بعد بداية جيدة هذا الموسم.