باريس سان جيرمان يخسر نقطتين ودوي أمام لوريان

الخميس، 30 أكتوبر 2025 - 00:30

كتب : FilGoal

ديزيري دوي - باريس سان جيرمان

فقد باريس سان جيرمان نقطتين في الدوري الفرنسي بتعادل خارج القواعد مع لوريان في الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي.

ويعد ذلك التعادل الثالث لباريس سان جيرمان في آخر 4 مباريات محلية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين في اللقاء الذي أقيم على ملعب لوريان.

وتقدم باريس سان جيرمان بهدف في الشوط الثاني عن طريق نونو مينديش في الدقيقة 49 بمتابعة لرأسيته التي تصدى لها الحارس.

لكن سرعان ما أدرك أصحاب الأرض التعادل بهدف بعد دقيقتين سجله إيجور سيلفا بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 63 تلقى باريس سان جيرمان ضربة موجعة بإصابة ديزيري دوي وخروجه وعوضه برادلي باركولا.

التعادل أبقى باريس سان جيرمان في الصدارة برصيد 21 نقطة والتي أصبحت مهددة بحسب نتائج المنافسين.

فيما ظل لوريان في المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن مقاعد الهبوط.

الدوري الفرنسي
