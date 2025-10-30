باريس سان جيرمان يخسر نقطتين ودوي أمام لوريان
الخميس، 30 أكتوبر 2025 - 00:30
كتب : FilGoal
فقد باريس سان جيرمان نقطتين في الدوري الفرنسي بتعادل خارج القواعد مع لوريان في الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي.
ويعد ذلك التعادل الثالث لباريس سان جيرمان في آخر 4 مباريات محلية.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين في اللقاء الذي أقيم على ملعب لوريان.
وتقدم باريس سان جيرمان بهدف في الشوط الثاني عن طريق نونو مينديش في الدقيقة 49 بمتابعة لرأسيته التي تصدى لها الحارس.
نونو مينديش يفتتح التسجيل لصالح باريس سان جيرمان ⚽️#الدوري_الفرنسي | #لوريان | #باريس_سان_جيرمان pic.twitter.com/fegoDXLgdI— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 29, 2025
لكن سرعان ما أدرك أصحاب الأرض التعادل بهدف بعد دقيقتين سجله إيجور سيلفا بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء.
لوريان يعادل النتيجة سريعًا بهدف رائع من إيغور سيلفا 🚀⚽️#الدوري_الفرنسي | #لوريان | #باريس_سان_جيرمان pic.twitter.com/eUwitJu4qh— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 29, 2025
وفي الدقيقة 63 تلقى باريس سان جيرمان ضربة موجعة بإصابة ديزيري دوي وخروجه وعوضه برادلي باركولا.
التعادل أبقى باريس سان جيرمان في الصدارة برصيد 21 نقطة والتي أصبحت مهددة بحسب نتائج المنافسين.
فيما ظل لوريان في المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن مقاعد الهبوط.