رحل تودور وعادت الانتصارات لـ يوفنتوس.. وروما يحقق رقما غائبا منذ 7 سنوات

أوقف يوفنتوس نتائجه السلبية بعد رحيل إيجور تودور وانتصر على أودينيزي بنتيجة 3-1 في الجولة 9 من الدوري الإيطالي.

وأقيل المدرب الكرواتي بسبب سوء النتائج والتي وصلت لـ 8 مباريات متتالية دون فوز.

وقاد ماسيمو باريمبلا السيدة العجوز بشكل مؤقت في مباراة اليوم.

وتقدم يوفنتوس مبكرا بهدف دوشان فلاهوفيتش في الدقيقة 4 من ركلة جزاء.

وأنهى نيكولو زانيولو الشوط الأول بنتيجة 1-1 بين الفريقين بتسجيله هدف التعادل لأودينيزي.

وفي الشوط الثاني قلب يوفنتوس الطاولة لصالحه وفاز بفضل هدفي فيدريكو جاتي في الدقيقة 67 وكينيان يلديز في الدقيقة 90+6 من ركلة جزاء.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس للمركز الخامس برصيد 15 نقطة، فيما ظل أودينيزي في المركز التاسع برصيد 12 نقطة.

وفي الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية ارتقى روما للصدارة رفقة نابولي حامل اللقب بالفوز 2-1 على بارما.

ولأول مرة يحقق روما 7 انتصارات من أول 9 جولات في الدوري الإيطالي منذ موسم 2017-18.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الثاني تقدم ماريو هيرموسو لذئاب العاصمة بهدف من صناعة باولو ديبالا في الدقيقة 63.

وأضاف البديل أرتيم دوفبيك الهدف الثاني لروما في الدقيقة 81.

وقلص أليساندرو كيراكاتي في الدقيقة 86 الفارق لبارما بهدف لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1.

وأصبح روما في المركز الثاني بفارق الأهداف عن نابولي وكلاهما برصيد 21 نقطة ويأتي خلفهما ميلان في المركز الثالث برصيد 18 نقطة.

وظل بارما في المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.

