رحل تودور وعادت الانتصارات لـ يوفنتوس.. وروما يحقق رقما غائبا منذ 7 سنوات

الخميس، 30 أكتوبر 2025 - 00:17

كتب : FilGoal

يوفنتوس

أوقف يوفنتوس نتائجه السلبية بعد رحيل إيجور تودور وانتصر على أودينيزي بنتيجة 3-1 في الجولة 9 من الدوري الإيطالي.

وأقيل المدرب الكرواتي بسبب سوء النتائج والتي وصلت لـ 8 مباريات متتالية دون فوز.

وقاد ماسيمو باريمبلا السيدة العجوز بشكل مؤقت في مباراة اليوم.

أخبار متعلقة:
عمر صلاح لـ في الجول: التعادل مع الأهلي يمنحنا دفعة قوية في الدوري قائمة بيراميدز - غياب رمضان ومصطفى أمام التأمين الإثيوبي في أبطال إفريقيا مؤتمر سيد عيد: حامد حمدان أخطأ في البداية وتعاملت معه مثل ابني.. ولعبنا بشكل جيد أمام الأهلي مؤتمر توروب: أشعر بالإحباط لخسارة نقطتين.. وراض عن الأداء

وتقدم يوفنتوس مبكرا بهدف دوشان فلاهوفيتش في الدقيقة 4 من ركلة جزاء.

وأنهى نيكولو زانيولو الشوط الأول بنتيجة 1-1 بين الفريقين بتسجيله هدف التعادل لأودينيزي.

وفي الشوط الثاني قلب يوفنتوس الطاولة لصالحه وفاز بفضل هدفي فيدريكو جاتي في الدقيقة 67 وكينيان يلديز في الدقيقة 90+6 من ركلة جزاء.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس للمركز الخامس برصيد 15 نقطة، فيما ظل أودينيزي في المركز التاسع برصيد 12 نقطة.

وفي الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية ارتقى روما للصدارة رفقة نابولي حامل اللقب بالفوز 2-1 على بارما.

ولأول مرة يحقق روما 7 انتصارات من أول 9 جولات في الدوري الإيطالي منذ موسم 2017-18.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الثاني تقدم ماريو هيرموسو لذئاب العاصمة بهدف من صناعة باولو ديبالا في الدقيقة 63.

وأضاف البديل أرتيم دوفبيك الهدف الثاني لروما في الدقيقة 81.

وقلص أليساندرو كيراكاتي في الدقيقة 86 الفارق لبارما بهدف لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1.

وأصبح روما في المركز الثاني بفارق الأهداف عن نابولي وكلاهما برصيد 21 نقطة ويأتي خلفهما ميلان في المركز الثالث برصيد 18 نقطة.

وظل بارما في المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.

يوفنتوس روما بارما أودينيزي الدوري الإيطالي
نرشح لكم
تشالهان أوجلو يقود إنتر للانتصار بثلاثية زيادة جراح فيورنتينا مواجهتان قويتان في قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية مصطفى محمد يشارك بديلا ويسجل في خسارة نانت من موناكو بالـ 5 تأهل أرسنال ونيوكاسل إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.. وتشيلسي يتخطى ولفرهامبتون مرموش يسجل ويقود مانشستر لعبور سوانزي نحو ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية في غياب صلاح.. كريستال بالاس يكرس عقدته ويقصي ليفربول من كأس الرابطة الإنجليزية سبورت: ليس بسبب الإصابة.. دي يونج يغيب عن مران برشلونة باريس سان جيرمان يخسر نقطتين ودوي أمام لوريان
أخر الأخبار
تشالهان أوجلو يقود إنتر للانتصار بثلاثية زيادة جراح فيورنتينا ساعة | الكرة الأوروبية
مواجهتان قويتان في قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
اسكواش - علي فرج يكشف لـ في الجول أسباب اعتزاله رغم اقتراب الأولمبياد 2 ساعة | رياضات أخرى
مصطفى محمد يشارك بديلا ويسجل في خسارة نانت من موناكو بالـ 5 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تأهل أرسنال ونيوكاسل إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.. وتشيلسي يتخطى ولفرهامبتون 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مرموش يسجل ويقود مانشستر لعبور سوانزي نحو ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
في غياب صلاح.. كريستال بالاس يكرس عقدته ويقصي ليفربول من كأس الرابطة الإنجليزية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
سبورت: ليس بسبب الإصابة.. دي يونج يغيب عن مران برشلونة 3 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 2 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 3 سكولز: صلاح أسوأ أفضل لاعب في العالم 4 قطة: سأتولى رقابة ديمبيلي.. وسأمنح هذا الثنائي أفضل لاعب داخل القارة
/articles/516193/رحل-تودور-وعادت-الانتصارات-لـ-يوفنتوس-وروما-يحقق-رقما-غائبا-منذ-7-سنوات