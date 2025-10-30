عمر صلاح لـ في الجول: التعادل مع الأهلي يمنحنا دفعة قوية في الدوري

الخميس، 30 أكتوبر 2025 - 00:00

كتب : عمرو نبيل

الأهلي - بتروجت - عمر صلاح

أوضح عمر صلاح حارس مرمى بتروجت أن التعادل ضد الأهلي يمنح الفريق دفعة معنوية قوية خلال الفترة المقبلة.

عمر صلاح

النادي : بتروجت

بتروجت

وفرض بتروجت التعادل بنتيجة 1-1 على الأهلي في استاد الكلية الحربية لحساب الجولة 12.

وصرّح حارس مرمى بتروجت لـ FilGoal.com: "لدي طموحات كبيرة، ومصطفى شوبير دعمني عقب تألقي في مباراة اليوم".

أخبار متعلقة:
سلسلة انتصارات الأحمر تتوقف.. بتروجت يُجبر الأهلي على التعادل في أول تعثر لـ توروب شباكه المفضلة.. جراديشار يكرر سيناريو الموسم الماضي ويسجل في بتروجت قائمة الأهلي - عودة الشناوي أمام بتروجت.. وظهور كريم فؤاد الأول منذ شهرين بتروجت: لم نرفض عروض حامد حمدان فقط بل 4 لاعبين.. وعودته كانت لمصلحته

وأضاف "سيد عيد يعرف كيف يخلق الدوافع قبل المباراة".

وأتم "التعادل ضد الأهلي يدعمنا معنويا خلال الفترة المقبلة".

وتألق حارس بتروجت بـ 4 تصديات منعت انتصار الأهلي وفرضت التعادل بين الفريقين.

وخرج الحارس البالغ 27 عاما بشباك نظيفة في 5 مباريات من أصل 11 مباراة خضها هذا الموسم.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 22 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بفارق نقطة عن سيراميكا كليوباترا المتصدر.

بينما وصل بتروجت إلى النقطة 15 في المركز الـ12.

بتروجت عمر صلاح
نرشح لكم
مؤتمر سيد عيد: حامد حمدان أخطأ في البداية وتعاملت معه مثل ابني.. ولعبنا بشكل جيد أمام الأهلي مؤتمر توروب: أشعر بالإحباط لخسارة نقطتين.. وراض عن الأداء قائمة الزمالك - عودة ربيع وشحاتة وغياب 9 لاعبين أمام البنك الأهلي موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد المصري في الدوري سلسلة انتصارات الأحمر تتوقف.. بتروجت يُجبر الأهلي على التعادل في أول تعثر لـ توروب شباكه المفضلة.. جراديشار يكرر سيناريو الموسم الماضي ويسجل في بتروجت خبر في الجول - صرف جزء من مستحقات لاعبي الزمالك قبل لقاء البنك الأهلي حامد حمدان يسجل أمام الأهلي في ظهوره الأول بشكل أساسي هذا الموسم
أخر الأخبار
تشالهان أوجلو يقود إنتر للانتصار بثلاثية زيادة جراح فيورنتينا ساعة | الكرة الأوروبية
مواجهتان قويتان في قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية ساعة | الكرة الأوروبية
اسكواش - علي فرج يكشف لـ في الجول أسباب اعتزاله رغم اقتراب الأولمبياد 2 ساعة | رياضات أخرى
مصطفى محمد يشارك بديلا ويسجل في خسارة نانت من موناكو بالـ 5 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تأهل أرسنال ونيوكاسل إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.. وتشيلسي يتخطى ولفرهامبتون 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مرموش يسجل ويقود مانشستر لعبور سوانزي نحو ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
في غياب صلاح.. كريستال بالاس يكرس عقدته ويقصي ليفربول من كأس الرابطة الإنجليزية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
سبورت: ليس بسبب الإصابة.. دي يونج يغيب عن مران برشلونة 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 2 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 3 سكولز: صلاح أسوأ أفضل لاعب في العالم 4 قطة: سأتولى رقابة ديمبيلي.. وسأمنح هذا الثنائي أفضل لاعب داخل القارة
/articles/516192/عمر-صلاح-لـ-في-الجول-التعادل-مع-الأهلي-يمنحنا-دفعة-قوية-في-الدوري