عمر صلاح لـ في الجول: التعادل مع الأهلي يمنحنا دفعة قوية في الدوري

أوضح عمر صلاح حارس مرمى بتروجت أن التعادل ضد الأهلي يمنح الفريق دفعة معنوية قوية خلال الفترة المقبلة.

وفرض بتروجت التعادل بنتيجة 1-1 على الأهلي في استاد الكلية الحربية لحساب الجولة 12.

وصرّح حارس مرمى بتروجت لـ FilGoal.com: "لدي طموحات كبيرة، ومصطفى شوبير دعمني عقب تألقي في مباراة اليوم".

وأضاف "سيد عيد يعرف كيف يخلق الدوافع قبل المباراة".

وأتم "التعادل ضد الأهلي يدعمنا معنويا خلال الفترة المقبلة".

وتألق حارس بتروجت بـ 4 تصديات منعت انتصار الأهلي وفرضت التعادل بين الفريقين.

وخرج الحارس البالغ 27 عاما بشباك نظيفة في 5 مباريات من أصل 11 مباراة خضها هذا الموسم.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 22 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بفارق نقطة عن سيراميكا كليوباترا المتصدر.