مؤتمر سيد عيد: حامد حمدان أخطأ في البداية وتعاملت معه مثل ابني.. ولعبنا بشكل جيد أمام الأهلي

الأربعاء، 29 أكتوبر 2025 - 23:33

كتب : FilGoal

سيد عيد - المدير الفني فريق بتروجت

أعرب سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجت عن سعادته بما قدمه الفريق خلال مواجهة الأهلي.

وتعادل بتروجت أمام الأهلي بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة الدوري بالمباراة التي أقيمت على استاد الكلية الحربية.

وقال سيد عيد خلال المؤتمر الصحفي: "فريق بتروجت كان في أفضل حال، والنتيجة كرم من الله، نلعب أمام فريق كبير مثل الأهلي".

وتابع "أرى أن هدف التعادل كان من كرة فيها دفعة لكن لم أراها بشكل كامل، واستطعنا استكمال اللقاء والخروج بهدف".

وشدد سيد عيد "لا يوجد أي مدرب لا يلعب على الفوز، ومن أساسيات العمل في المباريات الكبيرة أن يكون تركيز اللاعب 200% لاستغلال كل فرصة ممكنة، الأهلي صنع 10 فرص لكنهم لم يسجل منهم".

وبسؤاله عن مشاركة حامد حمدان أجاب "اللاعب أخطأ في البداية وكان يريد الذهاب لناد آخر وامتنع من نفسه عن التدريبات وبالتالي الإدارة تعاملت مع الموقف، وعندما عاد تعاملت معه مثل ابني وهو اعترف بخطأه وعندما شعر أن بتروجت كان صاحب الفضل عليه في الذهاب لمنتخب فلسطين واللعب كمدافع كان تركيزه 200% لذلك استغل الفرصة اليوم وسجل هدفا".

وواصل "لدينا العديد من الأهداف والطموحات هذا الموسم ونتمنى أن نكون في مراكز المنافسة على اللقب مثل الموسم الماضي".

واختتم سيد عيد تصريحاته "لاعبو بتروجت لديهم طموح باللعب للمنتخب أو الحصول على عروض مميزة مثلما حدث مع أحمد رضا بانتقاله للأهلي، وعندما تلعب بشكل جيد مثل اليوم يكون دافع لك".

وتعادل الأهلي بعدما حقق 5 انتصارات متتالية أمام كل من سيراميكا كليوباترا وحرس الحدود وكهرباء الإسماعيلية والزمالك والاتحاد السكندري.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 22 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بفارق نقطة عن سيراميكا كليوباترا المتصدر.

بينما وصل بتروجت إلى النقطة 15 في المركز الـ12.

ويعد التعادل هو التعثر الأول للمدرب الدنماركي يس توروب مع الأهلي، الذي قاد الفريق في الفوز في 3 مباريات.

الدوري المصري بتروجت سيد عيد
