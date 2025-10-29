مؤتمر توروب: أشعر بالإحباط لخسارة نقطتين.. وراض عن الأداء

أعرب يس توروب المدير الفني لفريق الأهلي عن شعوره بالإحباط بعد التعادل أمام بتروجت وخسارة نقطتين.

وتعادل بتروجت أمام الأهلي بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة الدوري بالمباراة التي أقيمت على استاد الكلية الحربية.

وقال يس توروب المدير الفني لفريق الأهلي في المؤتمر الصحفي: "أشعر بالإحباط بعد خسارة نقطتين كانوا في المتناول ولم نركز في الالتحامات، خلقنا الكثير من الفرص آخر 60 دقيقة ولكن للأسف لم نستغل هذه الفرص".

وتابع "الكرة أهداف ومن أجل أن تسجل يجب أن تصنع فرص، الأمر لا يتعلق بالمهاجم فقط".

وشدد توروب "لم يحالفنا التوفيق في عدد من الفرص، وبعيدا عن النتيجة التي ضايقتني لكنني راض عن الأداء".

وأوضح "الهدف الذي استقبلناه جاء من ركلة ثابتة ولكن المنافس لم يكن له فرص سوى في كرتين مثلا، ولكن لم يكن هناك أي ضغط".

وكشف "إذا نظرنا إلى المباريات حققنا الفوز 3 مرات وتعادلنا اليوم، من وجهة نظري راض ولكن بالتأكيد حزين على خسارة النقطتين".

واختتم توروب تصريحاته "بالتأكيد هناك خلل في الربط بين خط الوسط والهجوم، ولعبنا أكثر على الكرات العالية، تحدثت مع اللاعبين بين الشوطين ونجحنا في تعديل ذلك ونقلنا الكرة بشكل جيد حتى وصلنا إلى المرمى".

وتعادل الأهلي بعدما حقق 5 انتصارات متتالية أمام كل من سيراميكا كليوباترا وحرس الحدود وكهرباء الإسماعيلية والزمالك والاتحاد السكندري.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 22 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بفارق نقطة عن سيراميكا كليوباترا المتصدر.

بينما وصل بتروجت إلى النقطة 15 في المركز الـ12.

ويعد التعادل هو التعثر الأول للمدرب الدنماركي يس توروب مع الأهلي، الذي قاد الفريق في الفوز في 3 مباريات.