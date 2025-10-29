آس: أخبار سيئة لـ برشلونة.. غياب بيدري قد يصل إلى 7 أسابيع

الأربعاء، 29 أكتوبر 2025 - 22:43

كتب : FilGoal

بيدري - برشلونة

بيدري لاعب برشلونة سيغيب لمدة لا تتراوح بين ستة إلى سبعة أسابيع بسبب إصابة في العضلة الخلفية للفخذ اليسرى.

بيدري

النادي : برشلونة

برشلونة

وكشف تقرير من آس أن الفحوصات الأخيرة أظهرت أن الإصابة أخطر من التقدير الأول، ما يرفع مدة غيابه إلى ما يقرب من شهر ونصف.

غياب بيدري يعني عدم مشاركته أمام إلتشي بسبب الإيقاف، بالإضافة إلى مواجهات بروج وسيلتا فيجو وأتلتيك بلباو وتشيلسي وألافيس وأتلتيكو مدريد وريال بيتيس، ما يرفع عدد المباريات التي سيغيب عنها إلى ثمانية.

كما لن ينضم لاعب الوسط لقائمة منتخب إسبانيا خلال التوقف الدولي أمام جورجيا وتركيا.

غياب بيدري يمثل ضربة قوية لخطط هانز فليك، خاصة مع جدول صعب بعد التوقف الدولي، يتصدره لقاء تشيلسي في ستامفورد بريدج ثم مواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري.

ومن المتوقع أن يحاول برشلونة استعادة بيدري قبل مواجهة آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا يوم 9 ديسمبر.

بيدري لعب أكثر من 1000 دقيقة هذا الموسم، وشارك أساسيا في 13 مباراة، ما يجعل إصابته أزمة إضافية في ظل تعدد الغيابات في صفوف برشلونة.

برشلونة بيدري
