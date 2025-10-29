قائمة الزمالك - عودة ربيع وشحاتة وغياب 9 لاعبين أمام البنك الأهلي

أعلن يانيك فيريرا المدير الفني لـ الزمالك قائمة الفريق لمواجهة البنك الأهلي في الجولة 12 من الدوري المصري.

ويحل الزمالك ضيفا على البنك في استاد القاهرة غدا الخميس في الثامنة مساءً.

ويغيب محمد عواد ومحمد السيد وصلاح مصدق أحمد حمدي وأحمد عبد الرحيم "إيشو" لأسباب فنية، وأحمد شريف وآدم كايد بسبب الإصابة، وناصر منسي ومحمود جهاد لعدم الجاهزية الفنية.

وعاد أحمد ربيع ومحمد شحاتة في خط الوسط بعد تعافيهما من الإصابة.

وجاءت قائمة الزمالك

حراسة المرمى: محمد صبحي – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

الدفاع: عمر جابر - بارون أوشينج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – أحمد فتوح - محمود بنتايك.

الوسط: نبيل عماد– أحمد ربيع – محمد شحاتة – سيف جعفر - عبد الله السعيد - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

الهجوم: عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة من 10 مباريات.

فيما يحتل البنك الأهلي المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة من 10 مباريات.