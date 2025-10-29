قائمة الزمالك - عودة ربيع وشحاتة وغياب 9 لاعبين أمام البنك الأهلي

الأربعاء، 29 أكتوبر 2025 - 22:33

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - ديكيداها

أعلن يانيك فيريرا المدير الفني لـ الزمالك قائمة الفريق لمواجهة البنك الأهلي في الجولة 12 من الدوري المصري.

ويحل الزمالك ضيفا على البنك في استاد القاهرة غدا الخميس في الثامنة مساءً.

ويغيب محمد عواد ومحمد السيد وصلاح مصدق أحمد حمدي وأحمد عبد الرحيم "إيشو" لأسباب فنية، وأحمد شريف وآدم كايد بسبب الإصابة، وناصر منسي ومحمود جهاد لعدم الجاهزية الفنية.

أخبار متعلقة:
تشكيل مانشستر سيتي - مرموش ونوري أساسيان لأول مرة بعد الإصابة ضد سوانزي خبر في الجول - صرف جزء من مستحقات لاعبي الزمالك قبل لقاء البنك الأهلي سلسلة انتصارات الأحمر تتوقف.. بتروجت يُجبر الأهلي على التعادل في أول تعثر لـ توروب موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد المصري في الدوري

وعاد أحمد ربيع ومحمد شحاتة في خط الوسط بعد تعافيهما من الإصابة.

وجاءت قائمة الزمالك

حراسة المرمى: محمد صبحي – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

الدفاع: عمر جابر - بارون أوشينج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – أحمد فتوح - محمود بنتايك.

الوسط: نبيل عماد– أحمد ربيع – محمد شحاتة – سيف جعفر - عبد الله السعيد - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

الهجوم: عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة من 10 مباريات.

فيما يحتل البنك الأهلي المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة من 10 مباريات.

الزمالك قائمة الزمالك الدوري المصري البنك الأهلي
نرشح لكم
عمر صلاح لـ في الجول: التعادل مع الأهلي يمنحنا دفعة قوية في الدوري مؤتمر سيد عيد: حامد حمدان أخطأ في البداية وتعاملت معه مثل ابني.. ولعبنا بشكل جيد أمام الأهلي مؤتمر توروب: أشعر بالإحباط لخسارة نقطتين.. وراض عن الأداء موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد المصري في الدوري سلسلة انتصارات الأحمر تتوقف.. بتروجت يُجبر الأهلي على التعادل في أول تعثر لـ توروب شباكه المفضلة.. جراديشار يكرر سيناريو الموسم الماضي ويسجل في بتروجت خبر في الجول - صرف جزء من مستحقات لاعبي الزمالك قبل لقاء البنك الأهلي حامد حمدان يسجل أمام الأهلي في ظهوره الأول بشكل أساسي هذا الموسم
أخر الأخبار
تأهل أرسنال ونيوكاسل إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.. وتشيلسي يتخطى ولفرهامبتون 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مرموش يسجل ويقود مانشستر لعبور سوانزي نحو ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في غياب صلاح.. كريستال بالاس يكرس عقدته ويقصي ليفربول من كأس الرابطة الإنجليزية 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
سبورت: ليس بسبب الإصابة.. دي يونج يغيب عن مران برشلونة 40 دقيقة | الدوري الإسباني
باريس سان جيرمان يخسر نقطتين ودوي أمام لوريان 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعادل السلبي يحسم قمة الدوري المغربي بين الوداد والرجاء 49 دقيقة | الكرة الإفريقية
رحل تودور وعادت الانتصارات لـ يوفنتوس.. وروما يحقق رقما غائبا منذ 7 سنوات 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
عمر صلاح لـ في الجول: التعادل مع الأهلي يمنحنا دفعة قوية في الدوري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 2 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 3 سكولز: صلاح أسوأ أفضل لاعب في العالم 4 قطة: سأتولى رقابة ديمبيلي.. وسأمنح هذا الثنائي أفضل لاعب داخل القارة
/articles/516186/قائمة-الزمالك-عودة-ربيع-وشحاتة-وغياب-9-لاعبين-أمام-البنك-الأهلي