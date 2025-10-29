حامد حمدان يسجل أمام الأهلي في ظهوره الأول بشكل أساسي هذا الموسم

الأربعاء، 29 أكتوبر 2025 - 20:25

كتب : FilGoal

الأهلي - بتروجت - هدف حامد حمدان

افتتح حامد حمدان لاعب وسط بتروجت التسجيل في مواجهة الفريق أمام الأهلي ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري.

وسجل حامد حمدان الهدف برأسية رائعة داخل شباك الأهلي مستغلا خروج محمد الشناوي

ويعتبر ذلك هو الظهور الأساسي الأول لحامد حمدان هذا الموسم بعد غيابه أول 10 جولات بعد استبعاده بسبب انقطاعه عن التدريبات.

واستقبل حامد حمدان عرضية مصطفى الجمل الرائعة وحولها برأسية داخل شباك محمد الشناوي.

وينتهي عقد حامد حمدان مع بتروجت في يونيو 2027.

حامد حمدان ارتبط كثيرا بالانتقال للزمالك قبل بداية الموسم الحالي لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح.

وتعرض حامد حمدان للإيقاف من ناديه بسبب تغيبه عن التدريبات خلال مفاوضات الزمالك قبل أن يتقدم باعتذار رسمي للنادي.

ويمتلك الدولي الفلسطيني مسيرة طويلة في الكرة المصرية بدءا من بيراميدز ثم الإنتاج الحربي وطنطا والجزيرة والمجد.

وانتقل حمدان في 2023 لبتروجت وساهم في عودة الفريق للدوري المصري بعد غياب دام 6 مواسم.

وخاض اللاعب البالغ 24 عاما هذا الموسم مباراته الثانية بعدما شارك بديلا في الجولة الماضية أمام زد.

بتروجت الدوري المصري حامد حمدان
