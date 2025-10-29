عبد الله حماد: وزير الرياضة رفض انضمام ميسي للدوري السعودي

كشف عبد الله حماد الرئيس التنفيذي لأكاديمية مهد رفض وزير الرياضة السعودي انضمام ميسي لأحد أندية الدوري السعودي.

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي

وارتبط اسم ميسي من قبل بالانتقال للدوري السعودي لكنه رفض وانضم لإنتر ميامي، وجدد تعاقده مع الفريق مؤخرا حتى 2028.

وقال الرئيس التنفيذي لأكاديمية مهد عبر ثمانية: "تواصل معي ميس في وقت كأس العالم للأندية، ورغب استغلال فترة توقف الدوري الأمريكي لمدة 4 أشهر".

وأَضاف "ميسي أراد تكرار ما فعله ديفيد بيكام من قبل بانتقاله لميلان معارا من لوس أنجلوس جالاكسي".

وأكمل "اللاعب تواصل معي وأبدى رغبته في اللعب بالدوري السعودي في تلك الفترة ليستعد لكأس العالم 2026، في ظل وجود ضغط عليه من الاتحاد الأرجنتيني لأن فترة التوقف 4 أشهر ستؤثر عليه".

وأتم "عرضت الأمر على وزير الرياضة ورفض لأن الدوري السعودي لن يكون محطة إعداد لميسي".

وعن لماذا لم ينضم ميسي إلى الدوري السعودي من قبل، قال: "ميسي كان لديه شروط ورغبته بإنهاء مسيرته في برشلونة كانت مهمة، وكان لديه رغبة في ضم لاعبين معه إذا انضم لنا".

وأتم "في النهاية انضم ميسي للدوري الأمريكي ونحترم رغبته، وموضوع كريستيانو رونالدو مختلف لأنه نظر لأمر كتحدي وبطولات وقارة جديدة".

وسبق أن ألمح ميسي لعدم المشاركة في كأس العالم 2026 بتصريحات: "أريد أن أشارك في كأس العالم وأن أكون في حالة جيدة، وأكون جزءا مهما في مساعدة الأرجنتين، سأقيم ذلك يوميا عندما أبدأ فترة الإعداد للموسم المقبل مع إنتر ميامي وسأرى ما إذا كنت في أفضل حالاتي بنسبة 100% وأفيد المنتخب ثم سأتخذ القرار".