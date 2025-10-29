تقرير: استبعاد تورام من قائمة يوفنتوس بسبب إصابة

يغيب خيفرين تورام عن مواجهة يوفنتوس أمام أودينيزي المقرر لها مساء اليوم الأربعاء.

وكشف موقع سبورت ميدياست الإيطالي أن غياب خيفرين تورام عن المباراة بسبب إصابة في ربلة السابق.

وأشار التقرير إلى أن تورام قد تعرض للإصابة في المران الأخير قبل المباراة.

وكان يوفنتوس قد أقال إيجور تودور المدير الفني بعد خسارته بهدف دون مقابل أمام لاتسيو.

ومن المتوقع أن يتولى لوتشيانو سباليتي قيادة الفريق عقب مواجهة أودينيزي.

وواصل يوفنتوس نتائجه السلبية للمباراة الثالثة على التوالي، حين خسر على يد لاتسيو.

البيانكونيري فشل في التسجيل للمباراة الرابعة على التوالي، في أسوأ سلسلة له منذ مارس 1991 تحت قيادة جيجي مايفريدي.

يوفنتوس لم يحقق أي فوز في آخر 8 مباريات بكل البطولات، مكتفيا بخمس تعادلات وثلاث هزائم متتالية أمام كومو وريال مدريد ولاتسيو، في أسوأ سلسلة للفريق منذ عام 2009.

وتراجع يوفنتوس للمركز الثامن برصيد 12 نقطة بفارق 6 نقاط عن نابولي وروما المتصدران.

