كرة طائرة - بمشاركة الزمالك.. ساو باولو تستضيف كأس العالم للأندية وتحديد المشاركين

كشف الاتحاد الدولي للكرة الطائرة استضافة البرازيل لمنافستي كأس العالم للأندية للرجال والسيدات.

ويمثل فريق سيدات الزمالك إفريقيا بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي.

وتعتبر تلك هي المشاركة الثانية على التوالي في كأس العالم للأندية.

وتستضيف مدينة ساو باولو نسخة السيدات خلال الفترة من 9 إلى 14 ديسمبر.

وبذلك تقام البطولة في ساو باولو لأول مرة منذ 31 عاما، بمشاركة ثمانية فرق.

وجاءت الفرق المشاركة كالآتي:

- الزمالك (بطل إفريقيا)

- ساو كريستفاو ساودي البرازيلي - المضيف

- بروسيكو كونيليانو الإيطالي

- سافينو سكانديتشي الإيطالي

- دنتيل بارايا البرازيلي

- أليانزا ليما البيروفي

- زيتيسو الكازاخي

ويتبقى فريق ثامن سيتم مشاركته عن طريق بطاقة الدعوة.

ولعب الزمالك الموسم الماضي أمام فرق ميناس البرازيلي وتيانجين الصيني وفيرو ميلانو الإيطالي.

وتذيل الزمالك ترتيب المجموعة في مشاركته الأولى، والتي تعتبر أيضا المشاركة الأولى في تاريخ الأندية المصرية.