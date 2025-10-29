مباشر الدوري المصري – بتروجت (0)-(0) الأهلي.. انطلاق المباراة

الأربعاء، 29 أكتوبر 2025 - 19:31

كتب : FilGoal

جمهور الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بتروجت ضد الأهلي في الجولة 12 من الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــــ

تشكيل بتروجت – حامد حمدان أساسي أمام الأهلي تشكيل الأهلي – شكري أساسي.. وطاهر يقود الهجوم أمام بتروجت

انطلاق المباراة

الأهلي بتروجت الدوري المصري
