مباشر الدوري المصري – بتروجت (0)-(0) الأهلي.. انطلاق المباراة
الأربعاء، 29 أكتوبر 2025 - 19:31
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بتروجت ضد الأهلي في الجولة 12 من الدوري المصري.
ـــــــــــــــــــــــ
انطلاق المباراة
نرشح لكم
رابطة المحترفين الإماراتية تعلن تعديل في مواعيد السوبر المصري تشكيل بتروجت – حامد حمدان أساسي أمام الأهلي تشكيل الأهلي – شكري أساسي.. وطاهر يقود الهجوم أمام بتروجت الاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول موعد إجراء انتخابات النادي وفتح باب الترشيح انتخابات الأهلي – تنسيق مروري كامل لتسهيل حركة الأعضاء عبد الحفيظ: تعاقد الأهلي مع محمد صلاح؟ فكرة بعيدة غير واقعية احضر مباراة الأهلي في كأس السوبر المصري بالإمارات خبر في الجول - شريف وكايد يغيبان عن الزمالك أمام البنك الأهلي