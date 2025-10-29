انتهت الدوري المصري – بتروجت (1)-(1) الأهلي.. تعثر الأحمر

الأربعاء، 29 أكتوبر 2025 - 19:31

كتب : FilGoal

الأهلي - بتروجت - زيزو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بتروجت ضد الأهلي في الجولة 12 من الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــــ

تشكيل بتروجت – حامد حمدان أساسي أمام الأهلي تشكيل الأهلي – شكري أساسي.. وطاهر يقود الهجوم أمام بتروجت

نهاية المباراة بالتعادل

ق 92: انفراد ضائع من جراديشار

ق 87: فرصة الثاني تضيع من جراديشار

ق 85: نزول عمر كمال بدلا من شكري

ق 78: هاني يهدر الثاني

ق 74: خروج تريزيجيه وبنشرقي ونزول عبد القادر وأفشة

ق 73: رأسية قوية من ياسين مرعي بعد عرضية من زيزو ركنية وعمر صلاح يتألق

ق 68: فرصة الثاني تضيع من الاهلي

ق 61: جووول جراديشار والأول

ق 57: خروج طاهر ونزول جراديشار

ق 55: تسديدة من قبل منتصف الملعب كادت تسكن الشباك للشناوي

ق 47: فرصة خطيرة للتعادل مع طاهر بعد انطلاقة بنشرقي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم بتروجت

ق 45+2: تسديدة قوية من توفيق محمد تمر جوار القائم

ق 44: العارضة تمنع التعادل من تريزيجيه

ق 38: تسديدة من تريزيجيه

ق 33: فرصة خطيرة من بنشرقي

ق 24: إنذار رابع علي عكاشة

ق 11: جووووول حامد حمدان والأول

انطلاق المباراة

الأهلي بتروجت الدوري المصري
