مباشر الدوري المصري – بتروجت (1)-(1) الأهلي.. جراديشار يهدر الثاني
الأربعاء، 29 أكتوبر 2025 - 19:31
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بتروجت ضد الأهلي في الجولة 12 من الدوري المصري.
ق 87: فرصة الثاني تضيع من جراديشار
ق 85: نزول عمر كمال بدلا من شكري
ق 78: هاني يهدر الثاني
ق 74: خروج تريزيجيه وبنشرقي ونزول عبد القادر وأفشة
ق 73: رأسية قوية من ياسين مرعي بعد عرضية من زيزو ركنية وعمر صلاح يتألق
ق 68: فرصة الثاني تضيع من الاهلي
ق 61: جووول جراديشار والأول
ق 57: خروج طاهر ونزول جراديشار
ق 55: تسديدة من قبل منتصف الملعب كادت تسكن الشباك للشناوي
ق 47: فرصة خطيرة للتعادل مع طاهر بعد انطلاقة بنشرقي
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم بتروجت
ق 45+2: تسديدة قوية من توفيق محمد تمر جوار القائم
ق 44: العارضة تمنع التعادل من تريزيجيه
ق 38: تسديدة من تريزيجيه
ق 33: فرصة خطيرة من بنشرقي
ق 24: إنذار رابع علي عكاشة
ق 11: جووووول حامد حمدان والأول
انطلاق المباراة