مباشر الدوري المصري – بتروجت (1)-(1) الأهلي.. جراديشار يهدر الثاني

الأربعاء، 29 أكتوبر 2025 - 19:31

كتب : FilGoal

الأهلي - بتروجت

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بتروجت ضد الأهلي في الجولة 12 من الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
تشكيل بتروجت – حامد حمدان أساسي أمام الأهلي تشكيل الأهلي – شكري أساسي.. وطاهر يقود الهجوم أمام بتروجت

ق 87: فرصة الثاني تضيع من جراديشار

ق 85: نزول عمر كمال بدلا من شكري

ق 78: هاني يهدر الثاني

ق 74: خروج تريزيجيه وبنشرقي ونزول عبد القادر وأفشة

ق 73: رأسية قوية من ياسين مرعي بعد عرضية من زيزو ركنية وعمر صلاح يتألق

ق 68: فرصة الثاني تضيع من الاهلي

ق 61: جووول جراديشار والأول

ق 57: خروج طاهر ونزول جراديشار

ق 55: تسديدة من قبل منتصف الملعب كادت تسكن الشباك للشناوي

ق 47: فرصة خطيرة للتعادل مع طاهر بعد انطلاقة بنشرقي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم بتروجت

ق 45+2: تسديدة قوية من توفيق محمد تمر جوار القائم

ق 44: العارضة تمنع التعادل من تريزيجيه

ق 38: تسديدة من تريزيجيه

ق 33: فرصة خطيرة من بنشرقي

ق 24: إنذار رابع علي عكاشة

ق 11: جووووول حامد حمدان والأول

انطلاق المباراة

الأهلي بتروجت الدوري المصري
نرشح لكم
شباكه المفضلة.. جراديشار يكرر سيناريو الموسم الماضي ويسجل في بتروجت خبر في الجول - صرف جزء من مستحقات لاعبي الزمالك قبل لقاء البنك الأهلي حامد حمدان يسجل أمام الأهلي في ظهوره الأول بشكل أساسي هذا الموسم رابطة المحترفين الإماراتية تعلن تعديل في مواعيد السوبر المصري تشكيل بتروجت – حامد حمدان أساسي أمام الأهلي تشكيل الأهلي – شكري أساسي.. وطاهر يقود الهجوم أمام بتروجت الاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول موعد إجراء انتخابات النادي وفتح باب الترشيح انتخابات الأهلي – تنسيق مروري كامل لتسهيل حركة الأعضاء
أخر الأخبار
تشكيل مانشستر سيتي - مرموش ونوري أساسيان لأول مرة بعد الإصابة ضد سوانزي دقيقة | الدوري الإنجليزي
شباكه المفضلة.. جراديشار يكرر سيناريو الموسم الماضي ويسجل في بتروجت 13 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - صرف جزء من مستحقات لاعبي الزمالك قبل لقاء البنك الأهلي 26 دقيقة | الدوري المصري
حامد حمدان يسجل أمام الأهلي في ظهوره الأول بشكل أساسي هذا الموسم ساعة | الدوري المصري
عبد الله حماد: وزير الرياضة رفض انضمام ميسي للدوري السعودي 2 ساعة | سعودي في الجول
تقرير: استبعاد تورام من قائمة يوفنتوس بسبب إصابة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - بمشاركة الزمالك.. ساو باولو تستضيف كأس العالم للأندية وتحديد المشاركين 2 ساعة | كرة طائرة
مباشر الدوري المصري – بتروجت (1)-(1) الأهلي.. جراديشار يهدر الثاني 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 2 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 3 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 4 سكولز: صلاح أسوأ أفضل لاعب في العالم
/articles/516176/استراحة-الدوري-المصري-بتروجت-1-0-الأهلي-نهاية-الشوط-الأول