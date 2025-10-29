تشكيل بتروجت – حامد حمدان أساسي أمام الأهلي

أعلن سيد عيد المدير الفني لبتروجت تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في الدوري.

ويلعب الأهلي ضد بتروجت في الجولة 12 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد الكلية الحربية.

وشهد تشكيل بتروجت مشاركة اللاعب الفلسطيني حامد حمدان بشكل أساسي.

وجاء تشكيل بتروجت كالآتي:

المرمى: عمر صلاح

الدفاع: محمود شديد – هادي رياض – أدهم حامد – توفيق محمد

الوسط: محمد علي – حامد حمدان – محمد دودو

الهجوم: مصطفى الجمل – سيكو سونكو – مصطفى البدري

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة، بينما يأتي بتروجت في المركز الـ14 برصيد 14 نقطة.