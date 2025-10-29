تقرير: روما يبدأ مناقشات تجديد عقد ديبالا

الأربعاء، 29 أكتوبر 2025 - 18:56

كتب : FilGoal

باولو ديبالا - روما

روما يتحرك لبحث تجديد عقد باولو ديبالا قبل نهاية الموسم، وسط رغبة مشتركة في الاستمرار.

وكشف موقع كورييري ديلو سبورت الإيطالي أن ملف ديبالا يتصدر أولويات ماسارا المدير الرياضي بداية من يناير، مع مراجعة ملفات أخرى للاعبين تنتهي عقودهم في يونيو مثل بيليجريني.

ديبالا لا يفكر في الرحيل، بينما يسعى النادي للحفاظ عليه مع تعديل الراتب. العقد الحالي يمنحه 8 مليون يورو في الموسم، لكن المحادثات تسير نحو تقليل القيمة مع الحفاظ على مكانته في مشروع جاسبريني.

النادي يريد التأكد من القيمة الإقتصادية قبل الاتفاق النهائي، بينما يرى ديبالا أن استمراره في روما يمثل خطوة مهمة لمسيرته، مع طموح لتحقيق لقب مع الفريق.

المفاوضات تنتظر الأسابيع المقبلة لمناقشة التفاصيل بشكل رسمي.

منذ انضمامه في 2022 أصبح ديبالا من أهم لاعبي روما في المواسم الأخيرة وساهم في بقاء الفريق ضمن مراكز المنافسة المحلية.

ويواجه روما فريق بارما ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي مساء اليوم الأربعاء.

ويحتل روما المركز الثاني برصيد 18 نقطة بفارق 3 نقاط عن نابولي الذي خاض مباراة الجولة التاسعة أمس الثلاثاء.

