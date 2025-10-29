دوري NBA – يانيس يواصل التألق.. وأوكلاهوما سيتي يحقق انتصاره الخامس على التوالي

الأربعاء، 29 أكتوبر 2025 - 18:36

كتب : FilGoal

يانيس أنتيتوكنمبو نجم ميلوكي باكس

واصل يانيس أنتيتوكنمبو نجم ميلوكي باكس تألقه في الدوري الأمريكي لكرة السلة NBA، وذلك بعدما قاد فريقه للفوز على نيويورك نيكس بنتيجة 121-111.

وسجل النجم اليوناني يانيس في المباراة 37 نقطة، وأكمل 8 متابعات و7 تمريرات مساعدة.

كما حقق أوكلاهوما سيتي ثاندرز حامل اللقب الانتصار الخامس على التوالي له دون تلقي أي خسارة منذ بداية الموسم.

وذلك بعدما فاز على سكرامنتو كينجز بنتيجة 107-101.

وسجل شاي جيلجوس ألكسندر نجم أوكلاهوما سيتي 31 نقطة، وأكمل 9 متابعات و4 تمريرات مساعدة.

كما واصل جولدن ستيت واريورز انتصاراته في الدوري وحقق الفوز الرابع له على لوس أنجلوس كليبرز بنتيجة 98-79.

وسجل جيمي باتلر نجم جولدن ستيت 21 نقطة في المباراة، كما سجل ستيفن كيري 19 نقطة.

في باقي المباريات فاز ميامي هيت على تشارلوت هورنتس بنتيجة 144-117، وفاز فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز على واشنطن ويزاردز بنتيجة 139-134.

ولا يزال فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز متصدرا للقسم الشرقي من الدوري، ويأتي بعده شيكاغو بولز وميامي هيت.

وفي القسم الغربي يتصدر أوكلاهوما سيتي ويأتي بعده سانت أنطونيو سبيرز وجولدن ستيت وارويزر.

