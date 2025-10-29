الاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول موعد إجراء انتخابات النادي وفتح باب الترشيح

استقر نادي الاتحاد السكندري على موعد إجراء الانتخابات وفتح باب الترشيح.

وتم تحديد يوم 26 ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات بمقر النادي بالشاطبي.

وقال جاسر شمس المدير التنفيذي لنادي الاتحاد السكندري لـ FilGoal.com: "سيتم الإعلان غدا الخميس عن فتح باب الترشيح لإجراء انتخابات نادي الاتحاد السكندري".

وكشف جاسر شمس "تم تحديد السبت 1 نوفمبر لتلقي أوراق المرشحين ولمدة أسبوع بجانب إتاحة 3 أيام لتلقي الطعون".

وأوضح "وافقت الجمعية العمومية لنادي الاتحاد على اللائحة الخاصة والتي تنص على تكوين المجلس من رئيس ونائب وأمين صندوق و7 أعضاء فوق السن و2 تحت السن".

واختتم جاسر شمس تصريحاته "تم الاستقرار على إجراء انتخابات نادي الاتحاد في 26 ديسمبر المقبل بمقر النادي الرئيسي بالشاطبي، وسيتم تكوين لجنة لتلقي أوراق المرشحين وتضم اثنين مستشارين وثلاثة من الجهة الإدارية ومثلهم من موظفي النادي".

وكان محمد أحمد سلامة القائم بأعمال رئيس نادي الاتحاد قد أعلن عبر FilGoal.com عن قراره بالترشح على منصب الرئيس.