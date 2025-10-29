كرة سلة - تحديد مواجهات نصف نهائي دوري مرتبط السيدات
الأربعاء، 29 أكتوبر 2025 - 17:19
كتب : محمد سمير
حُسمت مقاعد نصف نهائي دوري المرتبط لسيدات كرة السلة للموسم الجاري بعد ختام منافسات ربع النهائي.
وتأهلت فرق الأهلي وسبورتنج وسموحة والجزيرة إلى نصف النهائي.
وكان الأهلي قد تغلب على هليوبوليس، بينما صعد سبورتنج عقب تفوقه على مصر للتأمين.
أما سموحة فنجح في حسم بطاقة التأهل بعد الفوز على نيو جيزة، وأخيرا فريق الجزيرة تخطى الصيد ليُكمل مقاعد المتأهلين للمربع الذهبي.
وبذلك يلتقي الأهلي مع سموحة، فيما يواجه سبورتنج فريق الجزيرة في الدور نصف النهائي لدوري المرتبط للسيدات.
ويقام نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب بين فريقي السيدات والناشئات تحت 18 عامًا.
يذكر أن بطولة دوري المرتبط ستُحدد من خلالها مواجهات الدور التمهيدي لدوري السوبر المؤهل للدوري الأفريقي، وذلك بناءً على ترتيب الفرق المشاركة.
