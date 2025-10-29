عبد الحفيظ: تعاقد الأهلي مع محمد صلاح؟ فكرة بعيدة غير واقعية

الأربعاء، 29 أكتوبر 2025 - 16:55

كتب : FilGoal

محمد صلاح

يرى سيد عبد الحفيظ المرشح على عضوية مجلس إدارة الأهلي أن فكرة التعاقد مع محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي الحالي غير واقعية وبعيدة.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة إم بي سي مصر: "محمد صلاح يشرف الكرة المصرية والعرب في الخارج، وفكرة تعاقد الأهلي معه مجرد تقارير إعلامية فقط".

وأضاف "دعونا نتحدث بواقعية، صلاح جدد تعاقده مؤخرا مع ليفربول وهو في مكانة كبيرة بالنسبة لمصر والعرب ونتمنى له التوفيق ونقرأ في الإعلام أن الأهلي يريد التعاقد مع أكثر من لاعب وكل هذا ليس صحيحا وحتى الآن المجلس لم يفز في الانتخابات".

طبيب الأهلي: الفحوصات أثبتت استقرار حالة إمام عاشور الصحية

وأكمل "محمد عبد المنعم أحد أبناء الأهلي ولكن حتى الآن لم نتحدث مع المدرب عن احتياجات الفريق".

وأتم تصريحاته "متفائل بالمدرب الجديد يس توروب، لديه شخصية قوية وكاريزما، والجهاز المعاون له بقيادة وليد صلاح الدين سيصل له طبيعة الظروف والأجواء في مصر وإفريقيا ونتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة معنا".

ويخوض عبد الحفيظ انتخابات الأهلي على مقعد العضوية فوق السن، وتقام انتخابات الأهلي بعد غدا الجمعة الموافق 31 أكتوبر الجاري.

