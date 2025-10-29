جوميز يصطدم بالهلال.. واتحاد جدة يواجه الشباب في ربع نهائي كأس ملك السعودية
الأربعاء، 29 أكتوبر 2025 - 16:50
كتب : FilGoal
أسفرت قرعة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين عن مواجهات قوبة.
ويجمل اتحاد جدة لقب النسخة الماضية مسابقة كأس الملك.
وحجزت أندية: الهلال واتحاد جدة وأهلي جدة والشباب والفتح والخليج والخلود والقادسية مقاعدها في ربع النهائي.
وسيلعب اتحاد جدة ضد الشباب في مواجهة مرتقبة ضمن ربع النهائي.
فيما سيلعب الهلال ضد الفتح الذي يدربه جوزيه جوميز ويعاونه أحمد مجدي.
بينما سيلعب أهلي جدة ضد القادسية في مواجهة مرتقبة، على أن يواجه الخلود نظيره الخليج.
وستقام مباريات دور الثمانية أحد أيام 28-29 نوفمبر المقبل على أن يتم تحديد الأوقات والملاعب لاحقا.
