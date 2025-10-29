جواو نيفيز يعود لقائمة سان جيرمان بعد شهر ونصف من الغياب

عاد الدولي البرتغالي جواو نيفيز إلى صفوف باريس سان جيرمان بعد غياب دام لمدة شهر ونصف.

وتواجد اسم جواو نيفيز في قائمة سان جيرمان لمواجهة لوريان يوم الأربعاء في الدوري الفرنسي.

غاب البالغ من العمر 21 عاما منذ إصابته في مباراة سان جيرمان الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا بسبب إصابته بشد في عضلة الفخذ اليسرى.

تُعد عودة جواو نيفيز إلى الملاعب خبرًا سارًا لمدربه لويس إنريكي الذي سيخوض 3 مباريات خلال 6 أيام.

إذ يواجه لوريان الأربعاء ثم نيس يوم السبت، وكلاهما في الدوري الفرنسي.

ثم يلعب مباراة مرتقبة في دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونيخ، الذي لم يُهزم بعد، يوم الثلاثاء المقبل.

ويفتقد سان جيرمان كل من فابيان رويز و لي كانج إن للإصابة والمرض.

بينما حصل أشرف حكيمي على أيام راحة إضافية.

وسيعود الدولي المغربي للتدريبات يوم الخميس.