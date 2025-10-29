احضر مباراة الأهلي في كأس السوبر المصري بالإمارات

الأربعاء، 29 أكتوبر 2025 - 16:35

كتب : FilGoal

عمر كمال - الأهلي ضد إيجل نوار

يستعد الأهلي للمشاركة في كأس السوبر المصري والذي سيقام بدولة الإمارات خلال الربع الأول من شهر نوفمبر.

ويلتقي الاهلي في نصف نهائي كأس السوبر مع سيراميكا كليوباترا.

ويقدم تطبيق Breadfast الفرصة لحضور مباراة الأهلي في البطولة.

خبر في الجول - شريف وكايد يغيبان عن الزمالك أمام البنك الأهلي طبيب الأهلي: الفحوصات أثبتت استقرار حالة إمام عاشور الصحية مواعيد مباريات الأربعاء 29 أكتوبر - بتروجت ضد الأهلي.. وليفربول يواجه كريستال بالاس محمود ناجي حكما لمباراة الزمالك والبنك الأهلي

الأهلي breadfast
