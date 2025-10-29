احضر مباراة الأهلي في كأس السوبر المصري بالإمارات

يستعد الأهلي للمشاركة في كأس السوبر المصري والذي سيقام بدولة الإمارات خلال الربع الأول من شهر نوفمبر.

ويلتقي الاهلي في نصف نهائي كأس السوبر مع سيراميكا كليوباترا.

ويقدم تطبيق Breadfast الفرصة لحضور مباراة الأهلي في البطولة.

قدم من هنا