برشلونة يعلن إصابة بيدري

أعلن نادي برشلونة إصابة لاعبه بيدري في العضلة الخلفية.

وتعرض بيدري للإصابة خلال مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو الذي انتهى بهزيمة برشلونة بهدفين مقابل هدف.

وفقا لإذاعة راديو كاتالونيا فإن بيدري سيغيب عن الـ 3 مباريات المقبلة لبرشلونة وسيعود عقب نهاية التوقف الدولي، بينما أشارت تقارير أخرى إلى غياب اللاعب من 4 إلى 5 أسابيع.

وسيلعب برشلونة قبل التوقف الدولي مع إلتشي وكلوب بروج وسيلتا فيجو.

وكان بيدري قد حصل على بطاقة حمراء في نهاية مباراة ريال مدريد مما يعني أنه كان سيغيب عن مواجهة إلتشي حتى إن لم يتعرض للإصابة.

ومن المتوقع أن يستعيد برشلونة خدمات كل من رافينيا وجوان جارسيا عقب نهاية فترة التوقف الدولي أيضا.

بينما يعود روبرت ليفاندوفسكي للمشاركة مع الفريق خلال مباراة إلتشي بعد تعافيه من الإصابة.

ويستعد برشلونة لمواجهة إلتشي يوم الأحد المقبل 2 نوفمبر في الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة وبفارق 5 نقاط عن ريال مدريد صاحب الصدارة.