"أحيانا تبلغني الحماسة".. فينيسيوس يعتذر بعد غضبه في الكلاسيكو

الأربعاء، 29 أكتوبر 2025 - 15:54

تقدم فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد باعتذاره للنادي وجماهيره.

وكان فينيسيوس قد أبدى غضبه بعد استبداله خلال مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة.

وكتب فينيسيوس عبر حسابه على إكس: "اليوم أود أن أعتذر لجميع مشجعي ريال مدريد عن ردة فعلي عندما تم استبدالي في الكلاسيكو".

وتابع "وكما فعلت بالفعل شخصيًا خلال تدريب اليوم، أود أيضًا أن أعتذر مرة أخرى لزملائي في الفريق، وللنادي، ولرئيس النادي".

وأَضاف "أحيانًا تغلبني الحماسة لأنني دائمًا أريد الفوز ومساعدة فريقي. شخصيتي التنافسية نابعة من الحب الذي أشعر به تجاه هذا النادي وكل ما يمثله".

وأتم "أعد بأنني سأواصل القتال في كل ثانية من أجل مصلحة ريال مدريد، كما فعلت منذ اليوم الأول."

وفاز ريال مدريد بالكلاسيكو على برشلونة بهدفين مقابل هدف.

وقرر ألونسو استبدال فينيسيوس بالدقيقة 72 قبل أن يغضب اللاعب البرازيلي بسبب القرار ودخل إلى غرفة خلع الملابس مباشرة قبل أن يعود بالنهاية لمقاعد البدلاء.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة وبفارق 5 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

