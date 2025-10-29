تقديم موعد قمة برشلونة وأتليتكو مدريد بسبب السوبر الإسباني

الأربعاء، 29 أكتوبر 2025 - 15:10

كتب : FilGoal

برشلونة ضد أتليتكو مدريد

أعلنت رابطة الدوري الإسباني تعديل موعد مباراتين لنادي برشلونة، بينهما قمة الجولة 19 أمام أتليتكو مدريد.

وأوضحت الرابطة أن برشلونة سيلعب مباراة الجولة 14 ضد ديبورتيفو ألافيس يوم السبت 29 نوفمبر.

ويأتي هذا هذا اللقاء بعد 4 أيام فقط من مباراة البلوجرانا المرتقبة ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا.

أما قمة الجولة 19 ضد أتليتكو مدريد فستقام مبكرا بسبب كأس السوبر الإسباني.

إذ يحل أتليتكو مدريد ضيفا على برشلونة يوم الثلاثاء 2 ديسمبر.

ويخوض برشلونة المباراتين على أرضه، لكنه في انتظار تحديد اسم الملعب، في ظل عدم اكتمال جاهزية ملعب كامب نو إلى الآن.

ويلعب برشلونة مبارياته هذا الموسم على ملعب يوان كرويف وملعب لويس كومبانيس الأولمبي "مونتجويك".

برشلونة أتليتكو مدريد السوبر الإسباني
