ذا أثليتك: ألونسو يفرض النظام في مدريد.. واللاعبون بين الإعجاب والغضب

كشفت صحيفة ذا أثليتك عن وجود خلافات بين اللاعبين الكبار في ريال مدريد ومدرب الفريق تشابي ألونسو بسبب أسلوب قيادته للفريق.

وأشارت أثليتك في تقريرها إلى بعض الإجراءات التي اتخذها ألونسو لفرض الانضباط داخل الفريق، مما أثار غضب بعض اللاعبين الكبار.

ووفقا لأثليتك، فإن النتائج التي يحققها ألونسو مع الفريق وعلى رأسها الفوز بالكلاسيكو هي ما تغطي تلك التوترات حتى الآن، ومن شأنها أن تستمر كذلك إذا استمرت النتائج الإيجابية.

وعلى الرغم من غضب اللاعبين بسبب الصرامة الشديدة داخل الفريق، إلا أنهم يرون وجود بعض المميزات بجانب النتائج في أسلوب قيادة ألونسو.

في الأسابيع الأولى من توليه مسؤولية تدريب الفريق ظهرت بعض التوترات بين بعض اللاعبين الكبار وألونسو بسبب الصرامة الشديدة.

عندما وصل ألونسو إلى ريال مدريد وجد عادات لم يرها مناسبة للفريق وترسخت داخله.

ألونسو أعطى رسالة للفريق تفيد بأن الجميع سيكون مضطرا للركض والعمل بجهد أكبر عند فقدان الكرة ليضمن مكانا أساسيا.

المدرب الإسباني شدد على أهمية الالتزام بالمواعيد حتى لا يفرض أي غرامة، والانضباط في التفاصيل الصغيرة، وتحكم في الجداول الزمنية، وزاد من العمل في صالة الألعاب الرياضية للوقاية من الإصابات.

بعض اللاعبين رأوا أن ألونسو يقلل من حريتهم داخل الملعب عكس كارلو أنشيلوتي، ويرون أن المدرب تحول من شخص كان نادرا ما يتدخل في التدريبات إلى مدرب يبدو وكأنه لاعب آخر وسطهم.

ألونسو قرر أيضا تقليل عدد الأفراد الحاضرين للحصص التدريبية وغرفة خلع الملابس أثناء التدريبات لزيادة الخصوصية حتى نهاية المباراة، كما تم تقييد دخول أقارب اللاعبين ووكلائهم وأصدقائهم إلى مناطق التدريبات بعد أن كان الأمر شائعا تحت قيادة أنشيلوتي، كما طالب ألونسو الجميع بالحفاظ على السرية التامة داخل الفريق.

في الموسم الماضي كان التشكيل يتم تسريبه قبل المباريات مما أجبر النادي أحيانا على إعلانها مبكرا.

ألونسو جرب الأمر بنفسه ضد الهلال في كأس العالم للأندية عندما أعلن التشكيل للاعبين مسبقا لكنه تسرب بوجود جونزالو جارسيا، ومنذ ذلك الحين لم يتكرر الأمر.

ألونسو قرر إجراء الكثير من التغييرات لأنه رأى أن البيئة غير مناسبة للنجاح.

بعض اللاعبين أشادوا أيضا بالمرونة التكتيكية لألونسو واعتماده على المداورة لإشراك جميع اللاعبين والدفع بالشباب مثل هاوسن وماستانتونو وكاريراس عكس أنشيلوتي، كما أشادوا بتطور أردا جولر برفقته وتألق كيليان مبابي.