رفض استئناف ريال مدريد على طرد أندري لونين في الكلاسيكو

رفضت اللجنة التأديبية بالاتحاد الإسباني لكرة القدم الاستئناف الذي تقدم به نادي ريال مدريد على طرد حارسه أندري لونين أمام برشلونة في الكلاسيكو الأخير.

وتعرض أندري لونين حارس مرمى ريال مدريد الاحتياطي للطرد عقب نهاية المباراة بسبب الاشتباكات بين اللاعبين.

وكان ريال مدريد قرر الاستئناف ضد قرار طرد أندري لونين في الكلاسيكو أمام برشلونة.

وذكرت التقارير أن ريال مدريد قرر الاستئناف ضد القرار لأن الحارس الأوكراني تدخل لحماية زميله فينيسيوس جونيور من مقاعد بدلاء برشلونة.

لكن الاستئناف قوبل بالرفض، وعوقب لونين بالإيقاف مباراة واحدة.

وحقق ريال مدريد الفوز على برشلونة بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة العاشرة من الدوري الإسباني، وشهدت المباراة بنهايتها اشتباك بين لاعبي الفريقين.

الاشتباكات بدأت بعد طرد بيدري في الهجة الأخيرة من المباراة قبل أن تتجدد عقب صافرة الحكم.

وفقا لموقع رابطة الدوري الإسباني فإن أندري لونين حارس مرمى ريال مدريد البديل قد تعرض للطرد عقب نهاية المباراة.

كما حصل كل من فينيسيوس جونيور ورودريجو وميليتاو ثلاثي الفريق على بطاقات صفراء.

فيران توريس لاعب برشلونة أيضا حصل على بطاقة صفراء.

جميع تلك البطاقات لم تظهر خلال البث التلفزيوني بينما دونها حكم المباراة في تقريره.

وأصبحت الحصيلة النهائية للبطاقات في المباراة هي 7 بطاقات صفراء وطردين أثناء دقائق المباراة وبعدها.

وارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 27 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني وبفارق 5 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.