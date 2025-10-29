تنس طاولة - غرامة مالية وإنذار بالشطب.. اللجنة الأولمبية تكشف عن عقوبات عمر عصر ومحمود أشرف

الأربعاء، 29 أكتوبر 2025 - 13:35

كتب : FilGoal

عمر عصر - تنس طاولة

أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية قراراتها بشأن واقعة لاعبي تنس الطاولة عمر عصر ومحمود أشرف حلمي.

وأشارت اللجنة الأولمبية إلى أن التحقيقات قد انتهت واتخذ قرارا بعقوبة كلا اللاعبين.

وقررت اللجنة الأولمبية فرض غرامة قدرها 100 ألف جنيه على عمر عصر لمخالفة مدونة السلوك الرياضي بعد بعد تهديد الجهاز الفني ورئيس البعثة بعدم استكمال المباراة وقيامه فعليا باتوقف عمدا بدعوى تواجد زميله محمود أشرف في الملعب مما عرض الفريق لخطر الاعتبار منسحبا.

كما قررت اللجنة فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على محمود أشرف حلمي لمخالفة مدونة السلوك الأخلاقي بعد قيامه بتصرفات غير لائفة ومخالفة التقاليد الرياضية في حق زملائه بالفريق وامتناعه عن دعمهم معنويا أثناء تثميل المنتخب الوطني.

ووجهت اللجنة إنذار نهائي لكلا اللاعبين بالتعرض لعقوبة الشطب حال ارتكابهما أي مخالفة لمدونة السلوك الأخلاقي خلال عام من تاريخ القرار.

وشهدت المباراة النهائية للرجال بين مصر والجزائر مشادة كلامية بين عمر عصر ومحمود أشرف ثنائي منتخب مصر.

وأوضح عمر عصر أن المشادة التي حدثت بينه وبين زميله نجل رئيس الاتحاد المصري لعدم احترامه أثناء خوض المباراة النهائية لمنتخب مصر في بطولة إفريقيا.

وقرر الاتحاد المصري لتنس الطاولة تحويل الثنائي عمر عصر ومحمود أشرف للتحقيق الرسمي، وذلك لما بدر منه في بطولة إفريقيا المقامة في تونس.

تنس طاولة محمود أشرف عمر عصر
